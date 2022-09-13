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粗工嘆日薪3千沒人做！同行揭「血汗數字」打臉：到手上剩一點

▲營建業缺工問題嚴重。（圖／資料照）

▲營建業缺工問題嚴重，粗工日薪經常被網友拿出來討論。（示意圖／資料照，下同）

網搜小組／閔文昱報導

一名資歷將近20年工地師傅日前在臉書社團表示，他日薪3千元且幾乎每天有工作，但仍愈來愈少年輕人願意做，感嘆「工地真的不好嗎？」引發不少網友關注。對此，一名從事水電的網友則出面質疑，從沒聽過粗工薪水有超過1500元的，甚至近期還聽過日薪才800元至1000元的，不解「洗粗工薪水很高的意義在哪？」

一名網友在PTT發文表示，他在工地工作10年了，從沒聽過粗工日薪有超過1500元的，就算是領班也才1500元，近期還聽過只領800元到1000元的。他還揭露，「因為營造通常都給人力仲介一天2300元，但真正到粗工手上都只有1000到1300元而已。」

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原PO分享，他曾看過有10幾個平時在工廠上班，假日來工地打工的外勞在工地外徘徊，工地主任去問他們價碼時，對方比個一天1200，主任就說不要了，因此他也質疑「洗粗工薪水很高的意義在哪？」

▲▼大潭電廠,移工,勞工,營造業,工地。（圖／記者余弦妙攝）

貼文曝光後，有不少網友紛紛回應，「漲房價啊」、「跟你說建房子的成本很高，房價高理所當然」、「逼政府開放廉價外勞，其他問題一概不管」、「大概像柬埔寨詐騙手法，能騙一個來當粗工是一個」、「與其沒人來工作，不如騙1、2天也爽」、「營造跟建設公司要漲價自己賺的藉口啊」。

另外，也有人指出，「粗工行情就是2千多給領頭，往下發再扣好幾百」、「原公司開粗工價格並不低，都被包商扣，如果還分頂包二包仲介，最後就不能看」、「從上到下包括營建的人大包小包都要抽人頭啦」、「有些人整天拿發包價出來喊，那些關勞工屁事？勞工在乎的是『到手』的錢」、「發包下來抽抽抽，到勞工手上仍是一點點而已」。

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