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粗工穿網狀比基尼！老闆缺工「叫傳播」蹲地搬磚　背影辣翻2.3萬網

▲有業主因為找不到粗工，乾脆「叫傳播」來清泥渣、碎磚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

▲有業主因為找不到粗工，乾脆「叫傳播」來清泥渣、碎磚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

網搜小組／閔文昱報導

台灣目前缺工問題嚴重，雖有不少建案調漲工資，但好師傅還是供不應求，工地找不到工人似乎已變成常態。有網友就在臉書分享，由於現在粗工又貴又不好請，於是他乾脆「叫傳播」來充當粗工，不僅價錢差不多，還有穿著清涼的辣妹幫忙清泥渣、碎磚塊，貼文一出，引發關注。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」分享照片，只見一名身穿網狀比基尼、腳踩高跟靴子的長髮女子突兀的出現在一處還在裝潢的房屋內，且還蹲在地上專業地協助一名師傅將碎磚塊裝入袋子中，整個畫面相當違和，彷彿是辣妹「跑錯場」，誤闖到工地一般。

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▲有業主因為找不到粗工，乾脆「叫傳播」來清泥渣、碎磚。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版，下同）

原PO在文中解釋，由於現在工人難尋，「又貴又不好叫⋯」但裝修事務難以獨自完成，為了能找到人手幫忙，他想出妙招，「我看價錢差不了多少～就直接叫傳播妹來工地清土屎了」，結果沒想到真的有傳播妹現身幫忙，造就這奇特一幕。

畫面曝光後，馬上吸引2.3萬人按讚，不少網友紛紛笑稱，「自己的工錢都拿去付給傳播妹了」、「我這邊剛好要施工，可以請他來嗎」、「工作動力又來了，平常搬不動的一下就搬動了」、「這樣工作起來更有勁」、「這樣好像也不錯，做起來比較不會累，又更勤勞了」、「幹起活也特別賣力了」。

不過，也有老司機直言，「價錢差多了1500小工8小時，叫傳播只能待1小時」、「你粗工8個小時2萬4？」、「傳播妹你叫一天滿番也是比粗工貴很多」、「一個日薪一個時薪，真的差不多嗎」、「傳播3小時的確粗工一天的價錢，你確定她3小時能弄好」。

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