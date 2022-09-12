電擊棒塞嘴強灌神仙水虐死小弟　奪命煞也賣愛馬仕被抓包假貨

▲張允硯因虐打小弟致死曾被警察當場逮捕，如今又涉嫌賣假包詐騙同學被起訴。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者劉昌松／台北報導

毒販張允硯因不滿被吳姓小弟出賣，私設刑堂，痛毆吳男，還以電擊棒塞嘴，把吳男活活虐死，日前才被法院依傷害致死等罪，判刑15年6月，檢警另外查出，張允硯向女同學宣稱認識很多精品專櫃人員，可以拿到愛馬仕等名牌包，前後賣出6個包、1支錶，全都是假貨，詐得97萬多元，台北地檢署12日依詐欺等罪起訴。

據了解，張允硯曾在百貨公司蕭邦表專櫃任職，2021年9月12日，警方登門遞送其他案件的證人傳票給張男時，看到桌上有毒品吸食器，張男被以毒品現行犯身分逮捕移送法辦，張男因此怪罪，當時幫警察開門的吳姓小弟是爪耙仔。

張男隔天獲釋後，與謝姓男子等同夥命令吳男跪在客廳，吳男雙手上銬任由眾人拳打腳踢，皮鞭抽打，還要做伏地挺身，口含電擊棒，最後被迫喝下整罐俗稱神仙水的毒品，直到14日下午，警方前往持搜索票前往查辦案件時，當場看到吳男陳屍客廳。

台北地院依傷害致死、強制等罪將張男判刑15年6月，全案現正上訴高院二審中，檢警又接獲報案，原來有2名張允硯的女同學，2021年2月間，以為張允硯認識很多精品專櫃人員，可以拿到愛馬仕、香奈兒名牌包，陸陸續續匯款97萬元，共買了6個名牌包和1支精品鑽表，事後卻發現包包都是假貨，檢察官根據被害人提出的原廠檢驗證明，再依詐欺罪起訴張允硯。