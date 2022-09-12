廖老大自曝歧視資遣孕婦挨轟　民進黨立委籲勞檢：可能非個案

▲廖老大。（圖／翻攝YouTube）



記者呂晏慈／台北報導

網紅「廖老大」近來風波不斷，現又被挖出，曾說「可將懷孕女員工調職當清潔工或警衛還要降薪」，言論一出引發各界砲轟。長期關心勞動權益議題的民進黨立委洪申翰12日示警說，這很可能不是單一個案，呼籲台中市政府勞工局應該啟動系統性勞動檢查，守住勞動法規的底線。

洪申翰今天針對相關爭議言論提出3點提醒：第一，違法觀念讓許多年輕夫妻或女性不敢生育；第二，廖老大這樣以雇主為中心的觀念，不只是勞雇之間的利益問題，而是會產生太多負面的社會後座力；第三，最後提醒，雖然該個案已經和解，但很有可能不是單一個案，他呼籲台中市政府勞工局，應該啟動系統性的勞動檢查，至少必須守住勞動法規的底線，不該只是丟給個別勞工去孤獨面對。

廖老大10日深夜在直播中談及，他認為決定資遣懷孕女員工符合《勞基法》，對方簽下非自願離職的證明後，也給付資遣費，讓該名女員工能領取勞工局的「非自願失業救濟金」，沒想到之後又向勞工局檢舉歧視孕婦，讓公司被勞工局罰了8萬元。

對此，勞工局後證實，於2021年8月確實有接到女性員工投訴，琦玉公司涉嫌歧視孕婦，但在勞工局通知雙方前往說明時，琦玉便火速與員工和解，因此並未針對此案開罰。