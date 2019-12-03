靈車開在路上突然燒起來！棺材即將提前火化…送葬者急下車「救人」

▲祝融吞噬靈車，車上4人合力將棺材抬下，消防員獲報後迅速灑水灌救。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市一輛靈車載著棺材及家屬前往三峽火葬場，2日下午3點多行經板橋環河西路時，駕駛座位的下方開始起火冒煙，眾人嚇了一跳，所幸迅速恢復冷靜，臨停路邊後合力把棺材抬下車，避免逝者遭「提前火化」，接著通報消防員到場灌救，整起案件未造成任何人員傷亡，確切起火原因仍待釐清。

▲靈車駕駛座底下因不明原因燒起來。（圖／記者陳雕文翻攝）

案發當時陳姓駕駛開著靈車載棺材及3名家屬，沒想到車底開始冒出陣陣高溫白煙，眾人驚慌之餘，更擔心棺材會被火燒到，趕緊把車停靠路邊，4人合力抬下棺材，接著祝融開始從引擎室吞噬到駕駛座，車內已燒到焦黑，所幸無人受傷。

▲消防員要撬開引擎蓋灌水降溫，避免熱能蓄積。（圖／記者陳雕文翻攝）

消防員獲報後迅速抵達，即刻灑水灌救，事後發現路邊的棺材，直呼「沒看過這種景象」，好險逝者沒被燒到；消防人員表示，初步看來起火點應該就在駕駛座下方，不排除是機具故障導致。警方到場檢視無人員受傷受困，通知偵查隊鑑識人員調查起火原因。

據了解，家屬本就難過，想說辦個喪事送長者好好走完最後一程，卻差點被祝融吞噬！幸好大家冷靜反應，保護棺材和自己不受波及，換車後繼續前往三峽。

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▼靈車內部已燒到焦黑，所幸送葬者、逝者皆未遭受到波及。（圖／記者陳雕文翻攝）