北京單日+15例！3校爆群聚疫情　官方：加強校園防疫管理

▲北京市近日再度爆發本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

在中共20大召開前，北京群聚疫情連環爆特別受矚，目前涉及3所學校，其中中國傳媒大學一口氣轉移逾500名師生和員工，進行集中隔離。11日，北京市疾控中心副主任劉曉峰表示，當前是學校疫情處置關鍵期，要做好返京返校、新生入校防疫及疫苗接種工作，落實校園網格化管理，避免跨區域流動。

北京市近日連續出現多起高校聚集性疫情，均為京外進返京輸入引發。10日0時至24時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者10例，其中，隔離觀察人員9例、發熱門診就診人員1例；朝陽區9例、昌平區1例；輕型8例、無症狀感染者2例。11日0時至24時，新增本土新冠肺炎病毒感染者15例，均為隔離觀察人員，病例均已轉至定點醫院隔離治療，已開展流行病學調查和密切接觸者追蹤，對涉及的風險點位進行排查，對各類風險人員實施分類管控。

劉曉峰提示，學校要壓緊壓實「四方責任」，嚴格落實主體責任和師生員工個人責任，加強校園防疫管理，加強校內健康觀察場所規範管理，做好公共衛生間、洗衣房、盥洗室、樓梯扶手、門把手、電梯按鍵及公用物品等環境核酸檢測和清潔消殺；健康觀察人員在觀察期間應實施閉環管理，嚴格落實規範佩戴口罩、勤洗手、常通風、保持安全社交距離，按規定進行核酸檢測和健康監測，如出現發熱、乾咳、乏力、咽痛、嗅（味）覺減退、鼻塞、流涕、結膜炎、肌痛和腹瀉等症狀要第一時間報告，不自行購藥服藥，配合做好各項管控措施，按規定就醫。

市疾控提醒，過節不忘防疫，外出不忘防護，市民要繼續堅持不去7日內出現本土疫情的縣（市、區、旗）旅遊或出差，倡導就地過節，減少跨市活動，進入公共場所配合掃碼測溫、查驗核酸陰性證明，進入公園、景區提倡預約、錯峰出行，履行好個人防疫責任。