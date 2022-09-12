3個月沒恩愛！人妻求歡被「老公1句話」擊落　網驚不對勁

▲夫妻倆已經3個月沒恩愛。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

「我身心靈都很不爽啦！」一名女網友發文傾訴，老公已經很久沒碰她了，兩人並不是感情不好，但唯獨「那件事」一直被對方拒絕。貼文曝光後，底下一票網友紛紛回應，「3個月，怪怪的喔」、「應該是外面吃飽飽了」。

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上貼文，直呼「我要發洩一下！」因為老公已經3個多月不碰她了。她強調兩人感情沒有不好，每天都還是有說有笑，但對方卻總找盡理由不跟她做「那件事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正因如此，原PO常常問老公是不是不愛她了？老公則說「你又亂想了」，他只是很累而已。原PO堅信兩人感情沒問題，面對老公一句「好累」，她也只能告訴自己別勉強對方，「不然感覺他會有負擔一樣」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

貼文曝光後，底下網友大多覺得不對勁，「累不會累這麼久」、「注意他外面」、「感情好偷吃的也有，注意觀察看看」、「怪怪的，精力用在別人身上了」、「結婚多久了，3個月沒有了，肯定在外面處理了」、「3個月都不碰有問題啦，可能外面的滿足他了」、「案情不單純」。

但也有網友回應，「才3個月而已，一年4次的怎麼辦」、「等過年的時候，休息比較多幾天，一起去過個悠閒的休假，就比較不會累啦」、「我跟豬隊友已經2年多沒打架了，這樣有沒有安慰到你」、「也許他那方面不行了，或是年紀大了，對於性不感興趣」。

ETtoday開箱雲上線了！內有限定優惠碼

►一天20元！「地表最強零食」上桌就被吃光 一圖看堅果超狂功效



►超夯調理包「5分鐘上桌」價格太殺 6位大廚激推！還送晶華牛肉麵

►醫院推薦的「養生沖泡飲」一包15元！甜鹹口味全都有 阿嬤也愛喝

►神級牙刷5亮點太貼心！「一根毛分4叉」超細微畫面曝 大忙人愛慘

往下看更多激殺商品！免加會員，在家購物更方便

►吃冰不怕敏感！「舒酸定8入組」臨床證實：牙齒強健、牙齦健康

►夏日飲品自己泡！趣採蜜「荔枝蜂蜜」清甜不膩 現在還送手工皂



►支持台灣小農！「超夯檸檬片」今夏超酸甜 限時加碼送菊花枸杞茶