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老實男存5年買2千萬房！7年女友喊「婚後過戶名下」：月給10萬生活

▲好友堅持與低學歷女友結婚。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲好友堅持與低學歷女友結婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者施怡妏／綜合報導

不少情侶穩定交往後，便會決定攜手邁入人生下一階段，一名網友表示，30歲好友工作奮鬥5年，買了人生中第一間房，價值大約2千萬元，最近對方與交往7年的女友談論到結婚的話題，女方要求婚後房子必須過戶到名下，且男方每月須拿出月薪一半，約10萬元的生活費，若不接受就分手，好友很猶豫該不該答應。

原PO在Dcard上發文，30歲的好友準備與從研究所就交往的女友結婚，兩人愛情長跑7年，而朋友婚前有買房置產，價值大約2千萬元，「是朋友奮鬥5年的大部分積蓄」。女方開出結婚條件，房子必須過戶到她的名下，而且男方每月要拿出10萬元的生活費，大約是月薪的一半，「不結婚就分手，但結婚要過戶房子」。

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原PO認為，若好友答應了，未來會吃虧，好友也很猶豫該不該答應，畢竟交往7年了，而且也已經30歲了，「女方要求可能只是為了保障，而且在一起很久也捨不得」，因此想聽聽網友們的意見。

貼文一出，網友一面倒勸「不要答應」，「女方太貪了吧，才30歲而已建議果斷放生」、「絕對絕對絕對不要過戶，而且憑什麼提供女方10萬生活費」、「要感謝這個女人在婚前就露出馬腳放你自由，一毛沒出還好意思貪人家的婚前房產，不要臉至極，男方月入20萬還有一間房，隨便找都比這個好，早點分手，海闊天空」、「放生吧，她好理所當然，以後哪會為男方著想」。

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