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出生10天女嬰竟罹蜂窩組織炎　醫曝恐怖「金黃色葡萄球菌」

▲出生10天女嬰感染金黃色葡萄球菌引起顏面蜂窩組織炎深層積膿。(圖門諾醫院提供，下同)

出生10天女嬰感染金黃色葡萄球菌引起顏面蜂窩組織炎深層積膿。（圖門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

1名出生10天的小女嬰，日前眼角出現了黃色分泌物，媽媽原以為是淚囊炎，透過護理師的指導先以按摩方式處理，未料，除了眼角的分泌物外，鼻子也開始腫脹影響呼吸，經就醫診療後確認是感染「金黃色葡萄球菌」且引起顏面蜂窩組織炎深層積膿，門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，金黃色葡萄球菌普遍存在於人體皮膚表面，一旦有傷口，就容易受感染，建議照護者平時應注意嬰幼兒皮膚護理，別讓細菌有機可乘。
 
門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，9月初至今院內共收治了3名幼童，分別為出生10天、1歲以及5歲個案，其中出生10天的女嬰及5歲男童經細菌培養後，確定為金黃色葡萄球菌感染，另一位1歲男童則是因蚊蟲叮咬導致左脚蜂窩組織炎，他呼籲家長，如嬰幼兒皮膚表面出現傷口應多加留意，若出現紅腫就應立即就醫治療。

▲出生10天女嬰感染金黃色葡萄球菌引起顏面蜂窩組織炎深層積膿。(圖門諾醫院提供，下同)

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5歲男童因感染金黃色葡萄球菌發燒導致肌肉骨關節發炎，雙腳疼痛無法走路入院治療。
 
醫師表示，金黃色葡萄球菌是皮膚感染最常見的細菌，普遍存在於人的鼻腔內和皮膚表面，一旦有傷口就容易受到感染，常見的病症為蜂窩性組織炎、濕疹等，若嬰幼兒抵抗力弱，嚴重則可能引發化膿性關節炎、腦膜炎、心內膜炎或敗血症，若延誤就醫，最嚴重可能導致生命危險。
 
醫師指出，這名5歲男童因發燒導致肌肉骨關節發炎，雙腳疼痛無法走路，由家人推著輪椅就醫，經詳細檢查確認為「金黃色葡萄球菌」感染，給予抗生素治療後，病況已獲得改善。另外，臨床上曾有一名1個月大的男嬰，因連續高燒就醫，由於該名男嬰有嚴重尿布疹，從其血液培養結果，確定感染金黃色葡萄球菌，所幸經醫療團隊積極治療後，男嬰總算恢復健康。

▲出生10天女嬰感染金黃色葡萄球菌引起顏面蜂窩組織炎深層積膿。(圖門諾醫院提供，下同)

蚊蟲叮咬導致感染引發蜂窩性組織炎。

醫師也提醒照護者平時應注意嬰幼兒的皮膚護理，如出現尿布疹，盡量不要再使用濕紙巾擦拭，最好每次換尿布時用清水洗淨，以免造成傷口破皮，讓細菌有機會入侵。此外，替嬰兒剪指甲時，最好注意剪刀的清潔，以免不小心造成傷口感染。而家中如有人生病，應注意與嬰幼兒做好隔離，避免交互感染。
 
醫師強調，除了傷口可能引發的感染，當免疫力下降時，金黃色葡萄球菌也可能趁機而入，提醒父母親，除了建立小朋友衛生習慣的養成，大人也應落實勤洗手再抱小孩等衛生習慣，若孩子出現精神變差、活動力下降，合併高燒或身上出現莫名的小膿包時，就要盡快送醫以免延誤了最佳的治療時機。

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