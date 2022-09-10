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新生女嬰可憐X光照曝光！　母哽咽控訴「換點滴弄斷大腿骨」

▲▼台中烏日一名女嬰在林新醫院住院時發生骨折。（圖／當事人提供）

▲台中烏日一名女嬰在林新醫院住院時發生骨折，爸媽認為是院方照護不當，懷疑是7日當天換點滴造成。（圖／當事人提供）

記者許權毅／台中報導

「最不捨的是，沒辦法代替她承受這種痛」台中一對新手爸媽上月底在烏日林新醫院喜迎寶貝女兒，不過女兒因黃疸、幽門狹窄症住在醫院，準備在9月8日到中山醫接受手術，不料7日接獲林新醫院說「孩子腿部腫脹」，後續照X光才得知是骨折。新手爸媽今（10）日出面控訴，懷疑是院方7日更換點滴時，不慎造成孩子骨折，且第一時間也沒提供骨折X光照，自己回去調閱時才發現，決定對院方提告過失傷害。

烏日林新今日再次強調，已成立專案小組，全力配合檢警調查中。


新手爸媽表示，自己女兒8月16日在烏日林新醫院出生還未滿月，因為有黃疸、幽門狹窄等問題，回到林新的病嬰室觀察，預計9月8日轉到中山醫進行手術。因為疫情關係，他們只能在尿布、母乳不足時到醫院探望，直到7日卻接到醫院電話表示，女兒腿部腫脹，照X光發現骨折，讓他們無法接受，認為孩子都好好送進去，已經因黃疸住院，又多出骨折狀況。

▲▼台中一名女嬰在烏日林新住院發生骨折，爸媽出面質疑，認為是換點滴造成。（圖／記者許權毅拍攝）

▲新手爸媽表示，希望院方儘速釐清，不要只有官方說法。（圖／記者許權毅攝）

新手爸懷疑，是否為照顧不當或甚至是虐待，才造成骨折？他強調，醫院交代不清，僅說新生兒骨頭細小常發生，連X光照片也是後續回去調閱，才發現第一時間有拍過，院方卻沒主動提供，另外也沒拿出監視器來還原真相。新手媽拿出照片表示，原先女兒的點滴是打在手部，上頭還載明「9/3-9/6」，期間都沒有骨折一事，卻在7日換點滴到腳部後，腳部就出現骨折，懷疑就是換點滴時造成骨折。

新手媽哽咽地說「其實最不捨的是，她很痛，我們卻沒有辦法幫他承受，她也不會說。」目前女兒送往中山醫交由院方照料後續，也跟林新醫院喊話，希望院方儘速調查清楚。

▲▼台中烏日一名女嬰在林新醫院住院時發生骨折。（圖／當事人提供）

▲女嬰目前轉院至中山醫，將進行黃疸手術。（圖／當事人提供）

烏日林新醫院表示，事件發生當下就立即成立專案小組，由各專科醫師進行會診，並調查新生兒骨折可能發生的原因，積極跟家屬溝通。今日再次強調，全力配合檢警調查中。烏日警分局說明，家屬在7日晚間提出過失傷害告訴，目前由檢警偵辦中。

▲▼台中烏日一名女嬰在林新醫院住院時發生骨折。（圖／當事人提供）

▲女嬰尚未滿月卻發生骨折，讓爸爸媽媽相當心疼。（圖／當事人提供）

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