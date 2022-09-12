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獎品總額300萬！台灣大買iPhone 14月租1399　抽特斯拉、宏佳騰

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

iPhone 14即將開賣，台灣大哥大今公布獎品總價值近300萬元的「最i果粉 1314」購機活動。11月30日前申辦台灣大1,399元以上指定專案搭配iPhone 14系列，有機會抽中1台特斯拉Model 3，還有宏佳騰智慧電車共14台。台灣大將於9月16日舉辦iPhone 14開賣活動，當天另將邀請14位「我的VIP」忠實果粉到場共襄盛舉，提供包括最新Apple Watch Series 8等好禮三重奏。

台灣大哥大今年特別選擇1台特斯拉Model 3和14台宏佳騰智慧電車，作為申辦iPhone 14系列的抽獎禮，邀請果粉加入減碳愛地球行列。大獎分兩梯次抽出，第一梯次抽出10月31日前申辦1,399元以上指定專案購買iPhone 14系列的用戶，共7名有機會獲得宏佳騰智慧電車。第二梯次抽出開賣日至11月30日期間申辦指定專案的果粉，共1台特斯拉Model 3及宏佳騰智慧電車。

台灣大今年iPhone 14開賣活動，將邀請14位「我的VIP」忠實果粉參加，並將獲得好禮三重奏，第一重是加碼送Apple Watch Series 8給申辦指定專案的VIP用戶，第二重是從VIP用戶中抽出3位，再送iPhone 13(128G)，享「i你1314」的好康，第三重是抽AirPods Pro、HomePod mini、MagSafe磁吸充等好禮。

申辦Disney+專案搭配iPhone 14系列，或申辦Disney+加掛案，將享有抽獎機率加倍的好康，還有首年請你看Disney+，第二年再享電信帳單折扣優惠，每月只要付99元起，合約期間最高可省超過5,200元。另外，台灣大果粉用戶還有Apple Music 6個月免費體驗，以及「mo幣多」專案優惠，每月在momo購物網消費達指定門檻，即可獲得最高750元momo幣的回饋。

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