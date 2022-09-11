醋桶打翻害壽司郎停業3月！她一把火燒毀14車　悍女霸氣全賠了

▲桃園一名女子不滿前任交新歡，放火燒毀壽司郎外停放的14台機車。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者黃資真／桃園報導

桃園一名呂姓女子不滿前女友跟在壽司郎上班的男同事太好，今年3月29日中午前往壽司郎旁的停車場，將男子機車淋上汽油後點燃，大火直接燒掉14輛機車，又害壽司郎停業3個多月進行整修。桃園地院考量呂女已和店家與車主們達成調解，依公共危險罪判處1年4月，宣告緩刑5年。

此案發生在今年3月29日，呂女與交往多年的女友分手後，不滿前任與翁姓男子太過親密，持2桶8公升汽油，於中午12時許騎車前往壽司郎桃園國際路店旁的停車場，將翁男機車從停車格拉出澆上汽油點火，火勢瞬間燃燒，卻變得一發不可收拾，不只延燒旁邊13輛機車，甚至燒到壽司郎大樓外牆，導致內部廚房、電線、排風管等皆遭燒毀，所幸未造成人員傷亡。

▲14輛機車經過大火後剩下焦黑骨架，壽司郎大樓外牆壁也被燒黑。

呂女自知釀下大錯，在友人陪同下於同日下午15時55分許前往埔子派出所自首坦承犯案，經檢方偵結後依公共危險罪嫌向桃園地院聲請羈押，法院為預防呂女再犯裁定收押。

桃園地院審酌呂女不思理性溝通、處理並控制情緒，任意潑灑汽油放火，考量已與翁男與13名車主，以及壽司郎公司達成調解，依公共危險罪處1年4月，緩刑5年，須依調解筆錄支付損害賠償。