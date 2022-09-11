黃牌機車誤上國道3號　警攔查舉發至少噴3千元

▲1輛黃牌大型重型機車，11日上午違規行駛國道3號南向外側車道行駛，被國道警察第八大隊警網攔停。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1輛黃牌大型重型機車，11日上午行駛國道3號南向348公里外側車道，國道警察第八大隊警網據報，在南向367.2公里處攔停，現場依規定製單並由拖吊車載下交流道，將處駕駛人新台幣3000以上6000元以下罰鍰，並記違規點數一點。

國道警察第八大隊指出，員警於11日上午9時4分接獲通報在國道3號南向348公里有1輛黃牌大型重型機車行駛於外側車道，經通報善化分隊876、870二部巡邏車攔查，於上午9時16分在南向367.2公里處攔停，警方現場依規定製單並由拖吊車載下交流道。

警方指出，依據道路交通管理處罰條例33條第4項：不得進入高速公路而進入者)及92條第7項規定，汽缸排氣量250立方公分以上之大型重型機車在高速公路行駛未經公告允許之路段，處駕駛人新臺幣3000以上6000元以下罰鍰，並記違規點數一點。經初步了解，該名大重機車駕駛人係誤駛入國道3號路段。

國道警察八大隊呼籲民眾，中秋連續假期出遊，機車騎士務必遵守交通標誌、號誌指示行駛；另機車騎士應遵守道路交通管理規定，勿以身試法。凡走過必留痕跡，若拒絕稽查之處罰，待調查事證確定後，會再加開1張拒絕稽查之罰單（拒絕稽查最高罰3萬元，並吊扣駕照6個月）；國道警察利用科技執法，必能找到故意違規者，檢齊證據，製單舉發，以遏止危害交通秩序安全之行為。