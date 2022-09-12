女兒交通違規收罰單　父怒告檢舉達人騷擾吞敗！反遭社維法送辦

▲台中一名父親懷疑女兒被檢舉達人騷擾，不料因沒有證據反被警方懷疑誣告，依社維法送辦。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者翁子皓／台中報導

台中一名林姓父親因女兒交通違規被檢舉達人檢舉，認為檢舉達人騷擾女兒，於是依社會秩序維護法對這名檢舉達人提告騷擾，不過他無法詳細說明案情，女兒事後也說自己沒有被騷擾，林男反而被警方依社維法送辦。台中地院近日裁定結果出爐，認為林男只是愛女心切而有誤會，並不是故意憑空捏造，裁定林男不罰。

裁定指出，林姓男子2022年5月3日到警局，表示自己女兒在上班途中被檢舉達人同一分鐘檢舉2次，並非偶然與巧合，而是有意跟追女兒，因此要對這名檢舉達人提告騷擾。警方曾跟林男表示可以向監理站提出申訴，不過林男卻堅決反對，執意提告，警方只好受理此案。

然而，當警方向林男要求女兒的告訴委託書時，林男卻拿不出來，向他詢問詳細的騷擾過程，也講得不清不楚，警方無奈之下只好把林女請到警局說明，不料林女到場後表示自己並未遭人騷擾，也沒有委託父親提告，警方於是認為林男誣告，將他依違反社維法第67條第1項第3款「意圖他人受本法處罰而向警察機關誣告者」送辦。

台中地院近日裁定結果出爐，認為林男是愛女心切，為保護女兒而報案，而且女兒確實被檢舉交通違規，因此判斷林男只是誤認，並不是故意捏造、虛構來誣告檢舉人，裁定林男不罰。