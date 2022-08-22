狂檢舉113件交通違規！他怕個資外洩遭報復　冒用同事名義下場曝

▲林姓男子長期利用行車紀錄器檢舉交通違規，因擔憂個資外洩恐遭報復，竟冒用同事名義檢舉113件交通違規事項。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Unsplash）



記者林冠吟／桃園報導

桃園一名林姓檢舉達人，因常駕車檢舉路上其他車輛交通違規，近3個月就檢舉113件，不過林男因擔心自己的個資外洩，恐遭到被檢舉人報復，竟冒用鄭姓同事身分，以鄭男的名義填寫檢舉單，事後因桃園警向鄭男詢問檢舉相關事項，被鄭男察覺而曝光。桃園地院依偽造文書罪，判處林男應執行有期徒刑2年6月，得易科罰金。

判決書指出，擔任公司協理的林姓男子身兼檢舉達人的身分，他長年利用車上的行車紀錄器，檢舉路上其他車輛的違規行為，單單5月至8月近3個月的時間，就檢舉113件違規事項。

林男自知身為檢舉達人，檢舉交通違規事件時又需要呈報自己的個人資料，如若個資不慎外洩，恐遭被檢舉人報復，但他仍想要繼續檢舉，竟利用先前幫鄭姓同事處理房屋事宜而得知鄭男的身分證號碼之便，冒用鄭男的名義，向警方檢舉113件違規交通事項。

整起事件會曝光，是因為桃園警局大園分局交通組的承辦人員，向鄭男查證其所檢舉的交通違規事項，鄭男接獲電話時滿頭霧水，驚覺個資遭到冒用，進而發現冒用自己名義的人還是同事林男！

事件曝光後，林男坦承犯行。他向檢警表示，平時就有在注意台灣交通違規情形，看到比較嚴重的交通違規就會檢舉，且檢舉沒有獎金，不過因為他曾看過檢舉交通違規，事後檢舉人的個資卻遭外洩的相關新聞，因此才會冒名檢舉。

桃園地院審理後指出，林男明知鄭男並無向主管機關舉發交通違規情勢，卻冒用鄭男的名義檢舉交通違規，足以損害鄭男對個人資料之自主性，與警察機關對交通違規檢舉事件管理之正確性；衡量林男事後坦承犯行，並表示願意和鄭男和解，但未能獲得鄭男諒解，審酌林男所犯罪名、手段、情節均相同，行為時間亦非相隔甚遠，責任非難之重複程度相對較高，依偽造文書罪，判處林男應執行有期徒刑2年6月，得易科罰金。

不過針對林男向法官請求宣告緩刑等情形來看，法官指出，林男僅為避免自身個資洩漏而遭到報復，就罔顧鄭男的權益，冒名檢舉交通違規，且次數甚多，足認其法治觀念薄弱，若諭知緩刑，難認能讓林男心生警惕，無從確保他不會再犯，況且林男至今也未對鄭男和解賠償，認為不宜對林男宣告緩刑。全案仍可上訴。