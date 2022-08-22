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不爽罵員工「白痴」遭判拘役10天！他瞎扯遭恐嚇　惡老闆誣告GG了

▲職場,主管,罵人,辦公室。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲台中一名老闆罵職員白痴遭告上法庭，他不滿被判拘役10日，竟誣告對方。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名老闆解雇員工時，因在辦公室內出言辱罵對方「白痴」挨告，並遭判處拘役10日，得易科罰金。事後這名老闆不甘心，竟反稱員工罵他「神經病」，嗆聲「如果開除我，你就要給我新台幣7萬元，等於兩個月的工資，不然我就要讓你付出代價」，等誣告員工恐嚇取財、妨害名譽。法院勘驗各項事證後，依誣告罪將他判刑5月，可上訴。

判決指出，李姓男子是一間貿易公司的實際負責人，2020年4月底，他在公司辦公室內解雇林姓員工時，以「白痴」等語出言辱罵。林男不甘受辱，赴派出所對李姓老闆提出妨害名譽告訴，雖然李姓老闆再辯稱，並不是針對林男罵「白痴」，事發當時有一隻狗跑過去，他是對著狗罵，但法院勘驗監視器畫面後，不採信他的說詞，依公然侮辱罪判李男拘役10日，得易科罰金1萬元。

豈料，李姓老闆心生不滿，竟反過來向林姓員工提出恐嚇取財、妨害名譽等告訴，指控林男恐嚇他，「如果開除我，你就要給我新臺幣7萬元，等於兩個月的工資，不然我就要讓你付出代價」，又罵他「神經病」，但檢方調查過後，給予林男不起訴處分確定。

▲職場,主管,罵人,辦公室。（圖／取自免費圖庫Pixbay）

▲林男不甘心遭誣告，再與李姓老闆對簿公堂。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

面對李姓老闆的誣告，林男不甘遭人誣賴，再將李男告上法院。李男上法庭時，還辯稱，「林男確實有說過這些話，我只是把真實情形說出來，沒有誣告」，李男的律師則稱，林男提出的錄音並不是完整的對話內容，辦公室內的會計當時在作帳，也沒有聽到全部的對話內容。

而會計在警詢及偵訊時都證稱，李姓老闆與林姓員工對話過程他都在場，當時林男沒有恐嚇、過激，或對李男口出惡言，也用平和的態度處理這件事情，他沒有聽到林男對李男出言恫嚇。

台中地方法院勘驗各項事證後，認為李姓老闆只因為跟林姓員工有糾紛，就心懷不滿、捏造不實事項向林男提告，依誣告罪將他判刑5月，全案仍可上訴。

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