2022台南兒藝節　宅急便街頭藝人到校展演交流

▲台南市長黃偉哲支持藝術教育向下扎根，教育局今年度首創將街頭藝人表演帶入2022台南兒童藝術教育節系列活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

發記者林悅／台南報導



擔心疫情不便外出欣賞藝文活動嗎？那就宅急便街頭藝人到校展演吧！台南市長黃偉哲支持藝術教育向下扎根，教育局今年度首創將街頭藝人表演帶入2022台南兒童藝術教育節系列活動。

學校只要到市府官方的街頭藝人資訊平臺，選擇適合學校活動、課程發展或是具有在地特色的表演，街頭藝人就會到校展演，進行另類的藝術交流，本次計有20校21場次表演，是學生最期待的開學禮物。



黃偉哲市長表示，已是第3年辦理的兒童藝術教育節，持續創新發想多樣型態、不同元素的活動題材，而深受疫情持續影響生計的街頭藝人，展演舞台及機會也被限縮。這次的宅急便街頭藝人活動，促成校園藝文活動多元、提供街頭藝人展演舞台、還兼顧校園學童防疫安全三贏的效益。





教育局鄭新輝局長表示，本活動秉持跨領域表演藝術結合校園活動精神， 共創美感文化交流，有些學校申請做為開學迎新始業式，用童趣可愛的造型汽球迎接小一新生；或是用吸睛奇幻的魔術表演，讓學童感受台上一分鐘，台下10年功的努力；或是表演溜溜球、扯鈴，搭配富有節奏感的音樂，來場視覺、聽覺雙重饗宴。



辦理首場活動的鹽水區月津國小丁女玲校長表示，因為疫情因素，許多學生及家長無法於暑假欣賞藝文表演，透過新生始業式活動，邀請氣球叔叔到校演出，精彩逗趣的互動逗得全場親師生哈哈大笑！最後親子合力DIY獨一無二的造型氣球，為孩子們的新生始業式留下終身美好的回憶。



教育局表示，街頭藝人校園展演活動從8月27日到10月27日陸續在鹽水區月津國小等20校展開進行21場次街頭藝人入校交流活動，提供學校師生多樣化的藝文體驗。