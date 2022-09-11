柚子皮別扔！農糧署「4招簡單加工」超實用　洗碗精、蚊香教你做

▲柚子皮可作為天然蚊香、洗碗精等。（示意圖／記者許展溢攝）

記者楊晏琳／綜合報導

柚子是中秋節的應景水果，農糧署分享，果肉不僅可製作健康烤肉醬，柚子皮更是天然蚊香、洗碗精，還能拿來泡澡紓壓，全身上下都是寶！

農糧署分享柚子物盡其用4大招：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 製作天然蚊香

柚子皮白色部分能助燃，綠色部分能驅蚊。將皮剪成細絲後，再曬至完全乾燥，表皮呈現黃褐色，即可點燃作為蚊香使用。

2. 健康烤肉醬

準備柚子果肉1/2顆、梨子1/4 、洋蔥1/4顆、蒜頭3顆、蔥段1根、醬油膏100毫升、味醂30毫升、米酒1大匙、蜂蜜1/2小匙、香油1小匙。將所有食材切成小塊，以果汁機等攪打均勻即可。

3. 天然洗碗精

柚子皮去除白色部分，綠色部分切成小段後，放進玻璃瓶倒入75%酒精，蓋過柚子皮，靜置一週，柚子皮過濾後就是柚子萃取液。將柚子萃取液、椰子油起泡劑、水，以1：1：3比例調配即完成。

4. 紓壓柚子湯

把柚子皮洗乾淨，表皮畫上幾刀，讓皮內的精油容易釋放後，丟進浴缸內，放熱水泡澡。可放鬆身心、促進血液循環，掃除疲累。

▲4招教你如何善用柚子。（圖／翻攝自農糧署Facebook）

提醒民眾，柚子清爽可口，卻非人人適合吃。奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金點名，服用抗凝血劑的病人不宜食用柚子類水果，「輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命！」

陳志金解釋，因葡萄柚／柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致體內藥物濃度上升，效果就像藥物過量一樣。有心律不整、心臟瓣膜置換、肺栓塞、深部靜脈栓塞、腦中風等病人，皆可能正在服用抗凝血劑。

除抗凝血劑外，正在服用5種藥物的人也應注意，因這些藥物也會和柚子有交互作用，如鈣離子通道阻斷劑降血壓藥、史他汀類降血脂藥、免疫抑制劑、安眠鎮靜劑、抗憂鬱或抗焦慮藥等

此外，因為葡萄柚／柚子含鉀量高，易導致高血鉀，引發心律不整。陳志金提醒，洗腎患者也要少吃，「多留意長輩的用藥，多一份安全！」

►春風抽取衛生紙110抽x72包 超低價下殺只要1060元！

►疫情升溫！無線充電式「酒精噴霧槍」 餐廳、辦公室消毒超實用

►純白KN95醫用口罩久戴不悶熱 魚嘴設計不脫妝