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客環保杯沒洗「放到發臭」　店員幫沖水到崩潰：請有點良心

記者黃翊婷／綜合報導

環保署今年7月推出「消費者自備飲料杯購買可折5元」的政策，一名在飲料店工作的女網友7日在臉書崩潰PO文，聲稱雖然自備環保飲料杯的客人變多了，但有人竟然喝完不洗，還拿著發臭的杯子來買，並要求店員幫忙沖一沖，讓她覺得超級傻眼，「杯子髒到靠北你們怎麼還喝得下去！」

▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。2584445。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾自備環保杯買飲料，店員卻很怕遇到「不洗杯子」的客人。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，自從政府推出使用環保杯可省5元的政策之後，自備杯子買飲料的客人確實變多了，「但能不能好好洗一洗再來買？」有些客人不洗杯子，等到下一次購買時才要求店員幫忙沖一沖，可是部分汙垢已經不是沖一沖就可以解決的，而是要用刷的。

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原PO無奈地說，沖一沖的案例太多，更讓她無法接受的是，居然有人拿裝過「昨天飲料」的杯子來買，裡面都已經發臭了，「杯子髒到靠北你們怎麼還喝得下去！拜託那些人，你們有看到的話，請有點良心跟臉，洗一下、沖一下再去飲料店買飲料好嗎？卡那些垢（會）有細菌啦！喝完再買跟昨日的（飲料）我看得出來。」

文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言表示，為了環保自備杯子很好，但不洗放到發臭真的不太好，「光聽妳這樣解釋，我都快聞到那種味道了」、「太噁了吧，那麼噁的杯子還好意思拿出去」、「可怕的是，如果用了，到時候他們肚子痛，一定說是你們的東西有問題，太危險了」。

還有不少在飲料店或咖啡店工作的網友跟著抱怨，「我上次幫一個女生泡咖啡時，看到客人的杯子裡都是螞蟻在爬」、「我有收到不知道放了多久的奶茶，叫我沖都變成酸豆花了，打開杯蓋都快吐了」、「我還有遇過整個杯子和蓋子都發霉的，跟他說『你的杯子發霉了，要不要換一個』，他回我『沒關係啦，都會這樣』」。

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