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中秋闖紅燈不甩警察！醉男遭破窗狼狽落網　網讚：警察Good Job

▲▼ 胡男酒駕拒絕下車，最後遭破窗落網。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 胡男酒駕拒絕下車，最後遭破窗落網。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

54歲胡男今10日在新北市三重區龍門路某海產店和朋友飲酒狂歡，晚間6時回家途中駕車闖紅燈，遇上警察攔查，但他拒不配合駕車逃逸又闖2紅燈，直到員警將他追緝至車陣他才停車，但他仍不配合，最後遭長泰所警員劉彥邦破窗，過程被民眾錄下上傳網路，有網友留言「Good Job」。經警方檢測胡男酒測值0.71mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦，並恐吃上3萬6千元罰單。

據了解，54歲胡男趁著中秋連假和朋友到三重龍門路上一間海產店聚會，三五好友們開心飲酒，胡男喝酒後晚間6時駕車返家，行經三重區三和路口時闖紅燈，被一旁長泰所警員劉彥邦看到，劉員警立即上前攔查。

未料，胡男聽到警方警報器及警示燈示意停車受檢卻不甩警察，繼續往前連闖2個路口，直到員警追緝到三重區福德北路時，趁著胡男陷於停等號誌車陣中、無法動彈之際，喝令胡下車。

▲▼ 胡男酒駕拒絕下車，最後遭破窗落網。（圖／記者戴上容翻攝）

胡男這時仍拒不開車門，而且還持續移動車輛，劉員警擔心胡男做出其他更危險行為，顧及周邊民眾的安全，立即破窗制止，並要求胡男趕快下車受檢，胡男下車後身上有明顯酒氣。

胡男囂張行徑及警方英勇喝令下車、破窗行徑的影片，全被一旁民眾錄下上傳至社群媒體，不少網友留言：「警察超棒的！」、「支持警察」、「叫你開門就乖乖開門.沒直接捶你就不錯了」等留言。

警方表示，經查駕駛身分為54歲胡男，酒測值為0.71mg/l，訊後依公共危險罪嫌移送偵辦，另交通違規部分，將製發闖紅燈、不服稽查取締逃逸違規罰單(各依道路交通管理處罰條例第53條處以900至5400元罰鍰，及第60條處以1萬至3萬元罰鍰並吊扣駕照6個月)。此外，破窗損壞部分，也是由胡男自己必須承擔，經專業人士估價，少說也要3-5千元。

▲▼ 胡男酒駕拒絕下車，最後遭破窗落網。（圖／記者戴上容翻攝）
 

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