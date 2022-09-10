阿堂鹹粥260元貴？老台南人拆解「什麼叫貴」：一張古地圖看懂

文／李易紓／今周刊

台南名店「阿堂鹹粥」9個月來漲價兩次，一碗從200元漲到260元，漲幅高達3成，這幾天話題依舊延燒，從漲價合不合理、到有沒有開發票這件事，網友論戰沒停過。

阿堂鹹粥老闆娘接受媒體訪問說：這是公平的市場，喜歡來、喜歡吃阿堂鹹粥的人，就算漲價他還是會來」。

究竟阿堂鹹粥一碗260元，這麼貴有沒有人吃？在地土生土長的老台南人林桑說，「你去看看沙卡里巴的基明飯桌，每天中午擺出什麼樣的魚料理，你就會知道，台南人是多麽嗜吃魚鮮」。

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林桑說，他曾看過才剛弄好的一大盤現煎土魠魚，由後廚送到前台的幾步路，這邊一句「那塊給我」、那邊一句「我也要一塊」，擺上前台已經消失一半了。

「台南，富過三代的有錢人多，自然對吃這件極為個人化的事挑剔不已，再怎麼貴，只要合自己口味，吃進肚子裡的永遠不嫌貴。」

阿堂鹹粥的價格為什麼會這麼高？林桑認為，他的食材肯定是上等、做工也十分頂真，手藝不會馬虎，「但是如果搞清楚阿堂鹹粥所在的位置，或許可以看出另一個面向。」

林桑分析，阿堂鹹粥位處台南正中西區，也就是所謂的蛋黃區，「小西門城門下，這一區自清代就已經是城內十分繁華的區域，福安坑的老河道就在阿堂鹹粥的下方，河道的蔓延自古主宰著城市的發展，也因此這一代居住的，多是世代居住於此的老台南人。」

▲1875年由福州船政局測繪的「台灣府城街道全圖」，是台灣第一張使用西方繪圖技術繪製的地圖，也是第一張北朝上的地圖...。圖／林桑提供。

「千萬別忘了，台南人美食座標的定義是我家巷口」！林桑說

「正市中心區的蛋黃區，等同是這些刁嘴老台南人的巷口，用料不頂真，會挨這些看待價值比價格重要的老食客罵，管你外來的吃不吃？一碗日本拉麵都可以賣200-300元，一碗帶整片魚肚的魚粥還帶有鮮蚵的魚肚粥，賣你260又怎樣？」

不過林桑也坦白說，他其實不常吃阿堂：「因為不在我家巷口，而且我沒那麼早起，9點過後的虱目魚粥，基本上我已經不太吃了，因為吃過6點的就知道，到了9點，鮮度還是有差。」

林桑提到，台南還有很多便宜的虱目魚肚粥可以品嚐，味道也有一定的水準，重點是自己喜歡合胃口就好，「要不然，何不去跟排一蘭拉麵的人說，其實麻醬麵一碗40~50元就可以吃的，吃東西不就一個爽字嗎？」

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