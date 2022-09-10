新北三芝新地標！青銅大佛30米高　文化彌勒佛院今開幕揭光

▲新北三芝「文化彌勒佛院」今開幕揭光。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

歷時近10年建築而成！文化彌勒佛院今（10日）舉行落成揭幕儀式，由副市長劉和然、文化彌勒大道總會長汪慈光、會長張進財及地方民意代表等共同剪綵揭光，園區總面積約3公頃，殿外並有近30公尺高、150片青銅拼接而成的彌勒青銅大佛微笑俯視眾生，成為三芝新文化地標。

副市長劉和然表示，文化彌勒佛院在地方上熱心公益，也積極響應各項政府政策，並結合市府成立「銀髮族俱樂部」，提供場地、人力與食物，讓長輩們活動起來更舒適，同時提倡環保愛地球，推廣素食疏食及不設香爐等，不但是推行感恩、惜福、歡喜的示範園區，更是新北市的文化新地標。

▲新北市唯一信仰「彌勒大道」的佛院。

文化彌勒大道總會長汪慈光表示，佛院主祀彌勒尊佛，是新北市唯一信仰「彌勒大道」的佛院，以向全球推廣「熱愛大自然、世界一家」的理念為宗旨，並積極深耕三芝當地，希望為國家、社會、家庭帶來和諧與安定，共同建立新文化、新文明、新價值、新道德的新局面。

汪慈光說，園區總面積約3公頃，建築面積約950坪，主體建築融合東西方建築美學，主殿老母大殿寬廣，高度近30公尺，屋頂以歇山頂結合圓形攢尖頂延伸，呈現「天圓地方」的宇宙觀，代表宇宙之母、萬靈真宰、先天慈母無極聖殿之所在；除殿外鑄有總高度30公尺的彌勒青銅大佛，彌勒佛18公尺，底座12公尺，由150片青銅拼接而成，手捧地球，微笑俯視眾生；大殿1樓並設有「彌勒百態館」，展示多尊不同形態彌勒佛木雕。

▲彌勒大佛高18公尺、底座12公尺，由150片青銅拼接而成。

民政局長柯慶忠表示，該佛院源自於1987年新竹市創立「財團法人天恩彌勒佛院」，後在各地培訓人才，新北市為「文化彌勒佛院」，並在2015年取得新北市寺廟登記；今天開幕揭光儀式佛院也因為防疫考量，都選擇在空氣流通的殿外廣場舉辦，活動餐敘也以餐盒代替桌餐，減少群聚與接觸感染，同時全程佩戴口罩，讓活動順利進行。

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