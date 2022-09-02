明亮舒適追求卓越　部東五星級檢驗科整建完工揭幕

▲部東五星級檢驗科整建揭幕。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「看起來好明亮」、「欸這五星級的吧？」衛福部台東醫院檢驗科歷經4個月整建，以藍綠相間為主要色系的全新檢驗櫃台與暖白壁面的設備空間在9月1日正式揭幕啟用，在動線規劃、先進儀器和專業技術上成為台東縣內首屈一指的醫療檢驗單位。

▲生化免疫分析系統，一次完成生化和免疫檢驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

上午第1位報到體檢的民眾林小姐很驚訝，開立檢驗項目單據之後在觸控螢幕上報到，坐著等候才2分鐘就叫到她名字，醫檢師掃描報到單上的條碼，櫃檯上的自動備管系統讀取判別，知道林小姐需要採血驗尿2種檢驗，精準落下2支不同的採集管貼好標籤，林小姐的2份檢體被送上複合式的生化免疫分析儀，她不用在現場等待直接回到診間，檢驗報告已經呈現在醫師的電腦螢幕上；這套先進的自動化生化檢驗流程，大幅避免人工操作的錯誤機率、採集檢體數量和頻率和以往人工操作相比至少節省一半以上的血量和時間、醫療廢棄物也同步減量50%以上，林小姐原本以為要1、2個小時才能等到檢驗報告，結果只花了一半時間，她開心騎著機車到附近吃早餐。

▲第1位候檢的林小姐從叫號到檢驗報告出爐只花了半小時，讓她非常驚訝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

部東醫院院長樊聖在揭幕儀式上提到，抽血櫃台在廠商和設計者多次體驗之下找到適合大部分民眾的高度，同時內縮30公分不再占用走道，採檢的便利性、病人隱私與安全性都得到明顯改善，尤其該院在轉為專責醫院的3年期間對檢驗科而言是最大的挑戰，自動化的先進設備終於能為醫檢師和民眾提供「快速、精準」的服務，更符合檢驗科「追求卓越」的自我要求。

部東檢驗科從民國75年11月遷移至急診大樓，36年來管路分歧、動線不良、空間狹小的問題不斷困擾民眾和醫檢師群，整建之後的全新面貌和精良品質，在揭牌當天就為民眾帶來不同的感受。