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窗簾拉繩繞頸4歲童險死！119線上CPR兩分鐘救回　已可自主呼吸

▲彰化男童被窗簾拉繩纏頸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化男童被窗簾拉繩纏頸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮昨天下午1名4歲巫姓男童被窗簾拉繩勒住頸部窒息，經119執勤員陳彥妤，積極的以電話線上指導男童父親實施CPR(DA-CPR)2分鐘，成功將小朋友救回，並恢復正常呼吸，轉送彰基醫院，目前生命指數已經恢復到10，後續建議家長使用高壓氧方式救護，恢復健康。

▲彰基外科部主任醫師張尚文。（圖／彰基提供）

▲彰基外科部主任醫師張尚文。（圖／彰基提供）

彰化縣消防局表示，119勤務中心昨(9)日下午接到男童父親的求救電話，指其4歲兒子趴在繩子上窒息了，勤務員陳彥妤隨即安撫家長務必要「冷靜」，首先引導家屬緊急評估孩童生命徵象，得知「孩童呼吸感覺不太正常，且漸漸微弱」，立即教導實施CPR，由於男童父親也有學過CPR，在雙方配合及努力下，小孩嘴唇由白漸漸轉為紅潤，呼吸感覺也漸漸恢復正常，立即將孩童送到醫院。

▲彰化男童被窗簾拉繩纏頸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化消防局勤務中心線上CPR。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰基外科部主任醫師張尚文表示，小朋友送到醫院急診後，發現頸部有明顯勒痕，據家長描述，「小朋友是纏繞到窗簾珠鍊」、「小朋友呈現半坐臥狀態」、「已經沒有意識」，幸好家長立即施以2分鐘的CPR心肺復甦術，才恢復呼吸及心跳。

張尚文進一步說明小男童狀況指出，男童目前生命指數從3分已經恢復到10分，眼睛可以自主性張開，四肢也還有動作，目前偏向沒有意識，但能夠自主性呼吸，沒有用到呼吸器，後續建議家長用高壓氧方式救護。

▲彰化男童被窗簾拉繩纏頸。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化消防局勤務員陳彥妤。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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