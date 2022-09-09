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老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次又再來！1小時後慘死

女子墮胎47次又懷孕了，欲再墮胎，大出血死亡。（示意圖／pixabay）

▲女子墮胎47次又懷孕了，欲再墮胎，大出血死亡。（示意圖／pixabay）


文／周刊王

若還沒有計畫生育，就要做好防護措施，因為墮胎真的非常傷身。一名女子從事賣春的工作，但都沒有防護措施，因此墮胎了47次，之後再度懷孕欲要墮胎，怎料到送醫才一個多小時，就因大出血死亡。

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高大成在《震震有詞》透露，大約在1977年的時候，一名老醫師在華西街開了一間診所，生意非常好，由於當時那一帶賣春的人很多，加上老醫師的技巧真的很好、刮得很準，所以非常多人去找他墮胎。

老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次還要再墮…1小時後大出血慘死

▲老醫師向高大成透露，曾有女病患墮胎47次。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

高大成表示，墮胎可能會造成不能生、出血、很難著床等狀況，但老醫師通常墮胎5個內大概都不會有問題，而當時賣春的每個人至少都會墮個5、6次，其中遇過一名女子拿了47次，到後期女子要墮胎，老醫師都不想拿，因為老醫師說，摸兩下就流掉了，根本不用做。

老醫師「摸兩下就流出」　她墮胎47次還要再墮…1小時後大出血慘死

▲女病患墮胎次數非常多，到後面幾次幾乎摸兩下就流出來。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

女子最後一次墮胎時，老醫師一看她進診間的臉色很不好，立刻要她去大醫院。老醫師說，「這個危險，妳大出血，會有生命危險，因為妳臉色不好。」高大成指出，結果女子送醫差不多一個多小時，就因為大出血死亡。

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