彰化工人跌落設備槽「絞成碎肉」！拆解機器清屍塊　廠區勒令停工

▲泰男跌落槽中被絞成碎肉慘死，機器內卡滿屍塊。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣芳苑鄉一間回收工廠今(9日)上午傳出恐怖碎屍案，一名泰姓越南籍移工(32歲)在上班時間突然失蹤，同仁遍尋不著下調閱監視器，才發現泰男不慎跌落設備槽中，遭機器絞碎慘死。案件曝光後，目前該工廠已被勒令停工，後續將依法開罰3萬元以上、30萬元以下；而泰男為何會跌落，後續還有待進一步調查。

警方初步調查，這起死亡事故發生在今早近8時，當時工廠人員上班，發現絞碎機內有大量碎肉，緊急清查廠內員工，發現泰男不見人影，調閱監視器後確認泰男失足跌落機器內被絞成碎肉慘死，機槽內滿是屍塊。

中區職業安全衛生中心主任李文進表示，目前已經勒令該工廠停工，初步了解，設備槽附近沒有防護，因此人員才會不慎跌落，後續將依法開罰3萬元以上、30萬元以下。由於泰男屍塊殘留在機器內，目前現場人員正在拆解機器清除屍塊；一旁同鄉的移工同事在得知泰男死訊後情緒十分悲痛，一度哭到雙眼紅腫。

據仲介公司人員指出，泰男已婚，2018年到台灣後都受雇在該間環保公司，由於遺體相驗需家屬簽名，已通知他在越南的家人簽委託書，還沒有跟廠方談到後續撫卹補償相關問題。勞工處對此表示，待職安署鑑定報告後，再進一步加強輔導，對罹災個案及家屬，也會提供相關雇主補償說明。

▼警方獲報前往現場採證，目前該工廠已勒令停工。（圖／記者唐詠絮攝）