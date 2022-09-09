健身房論戰「館長靠1句話贏了」！他曝廖老大輸在這1點　網讚中肯

▲連公子認為，館長因這句話拿下勝利。（圖／翻攝自廖老大、館長臉書）

記者施怡妏／綜合報導

廖老大日前在直播中直喊，去健身房是假文化，去公園就可以跑了，之後廖老大被館長（陳之漢）要求道歉，兩人隔空開戰，廖老大甚至喊「誰的店先倒就要付1000萬元」，掀起網友討論。網紅「連公子」分析兩邊的戰力，館長用1句話拿下這一局的勝利，「網紅真的是看人設」。

「連公子」在臉書粉專發文，認為這一場「健身房論戰」是館長贏了，關鍵在於「人設」。他分析兩邊的情勢，當初廖老大戰傑尼龜，廖老大的人設是台灣車神，「當然這塊土地的民眾都會挺他，我也覺得他超級棒」。

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連公子接著說，廖老大和館長吵架，雙方都是台灣人，也都有做公益，「因為台灣救星的人設就會打平，所以要比第二人設」，廖老大說要比權狀，人設就會變為成功人士，這時，館長就很聰明，來了一句「我沒有你錢多」，人設就變成民間創業者，「那方向肯定是吹往比較平民的那一方，館長贏也是剛剛好而已」。

貼文曝光後，不少網友點頭贊同，「館長願意給自己的員工發高薪，我覺得超棒棒」、「太精闢了，根本懶人包都省了」、「我是覺得廖老大喊告館長的那一刻，他就輸了」、「我是覺得廖老大喊告館長的那一刻，他就輸了」、「廖老大的觀念太過時」、「館長再怎麼落魄，至少肯為員工跟錯誤負責」。

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