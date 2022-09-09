21歲妹吃海底撈噎到「雙手發紫」亡！律師分析店家責任

記者柯振中／綜合報導

福建莆田一間海底撈8日發生死亡意外，21歲的年輕女子吃火鍋時被噎到，搶救後不治身亡。對此，大陸網紅律師楊文戰分析，這種情況相當罕見，若是食物當中有異物，那麼商家就有責任，但若只是普通的食物、且搶救及時，那麼商家就不必負責。

綜合陸媒報導，這名女子8日與男友一起到莆田萬達廣場的海底撈用餐，沒想到吃飯的過程中，疑似遭到食物噎住，就臉雙手都變成紫色，經過搶救仍不治身亡。

事後海底撈客服也說，女子用餐過程中發生意外，店裡的工作人員立刻進行急救，也有叫救護車，但女子最後仍不幸身亡，後續會權力配合警方調查，並承擔相應責任。

▲21歲女吃海底撈噎死。（圖／翻攝自時間視頻）



女子吃海底撈噎死的消息在網路上傳開，引起了極大討論，大陸的網紅律師楊文戰也分享，有網友好奇，若顧客用餐時身亡，商家是否要承擔責任，但這沒有一定，主要還是與意外、死亡的具體原因有關。

楊文戰分析，若因為商家提供的服務有問題，那麼當然要承擔責任，但如果是顧客自身疾病，狀況發生後商家也有撥打急救電話、採取相應措施，那麼不必承擔責任。

楊文戰提到，在餐廳吃東西噎到導致死亡，這種情況十分罕見，既然事情已經發生了，那麼就要看嗆到的具體原因，若是因為食物裡有異物，導致女子噎到，那麼店家就要承擔相應責任。

不過，楊文戰也說，如果是常見的普通食物，純屬顧客吃飯時沒注意，或說話、咳嗽時不小心發生意外，事發後店家也有及時搶救，那麼店家就不必承擔責任，至於是否出於人道主義進行補償，端看商家的意願。

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