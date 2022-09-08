　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

▲台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等291萬多元拒繳，將周姓及黃姓實際及登記負責人向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等291萬多元拒繳，將周姓及黃姓實際及登記負責人向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等，被移送行政執行署台南分署強制執行尚欠金額新台幣291萬多元，經先傳喚周姓實際負責人及黃姓登記負責人到案，執行官認為2人顯有繳納義務之能力，卻故意不繳納及公司之財產有隱匿或處分之情事，向台南地院聲請管收獲准。

台南市安南區1家精密股份有限公司滯欠2018-2020年度營業稅、2018年度營利事業所得稅、2016-2021年度全民健康保險費、2016-2021年度勞工保險費及勞工退休金費用、違反勞動基準法罰鍰、交通罰緩等，自2016年起分別經移送機關財政部南區國稅局安南稽徵所、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局、台南市政府勞工局、台南市職安健康處及台南市政府交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣291萬9195元。

行政執行官林家禾調查發現，周姓實際負責人（男、53歲）於2016-2018年間有多達7百多萬元資金存入義務人公司之銀行帳戶，足以清償欠款，卻不償還，顯有繳納義務之能力，卻故意不繳納。其次，周男在2017年至2020年間於銀行間之資金交易高達1千2百多萬元，執行官訊問其流向時，僅口頭交代，卻無法提出確實之證明以實其說。又執行官查得周男於欠款遽增後，立即使用胞姊名義另成立新公司，卻移轉義務人公司原有設備生產，足見周男是惡意欠稅、欠費、脫產。故周男顯就義務人公司之財產有隱匿或處分之情事。

另執行官調查發現，黃姓負責人（女、48歲）自2014年9月起擔任義務人公司之登記負責人，義務人公司於2017年至2020年間在銀行間之資金交易高達1千2百多萬元，有部分款項挪為自己或周男所用，執行官訊問時黃女雖提出手寫帳冊跟票根與存摺，但多數無法與交易金額勾稽，難以採信。

台南分署先於8月30日將周男拘提到場，行政執行官訊問後，認定周男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將周男移送台南地院聲請管收，經法官裁定准予管收，現於台南看守所附設管收所管收中。

▲台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等291萬多元拒繳，將周姓及黃姓實際及登記負責人向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南分署於9月7日將登記負責人黃女通知到場，行政執行官訊問後，認定黃女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並將黃女移送台南地院聲請管收，法官於7日晚間7時5分裁定准予管收，隨即解送台南看守所附設管收所管收。

►「抑菌電扇」驚喜優惠7.2折！節能省電絕不傷荷包

ET快訊
裝1級變頻冷氣「電費噴近萬元」　網見1大忌：壽命GG了
台鐵連假出包！列車大誤點「搶通時間點曝光」
少將張大偉收賄辯「2000萬燒毀」　監院全票通過彈劾
行車糾紛他開槍打下體　警摩鐵壓制他「槍已上膛」坐地詭笑
廖老大「爆紅後變了」！　他指1點惹議：難怪館長出面
日月潭「金盆茶葉蛋」阿嬤今離世　子孫曝阿嬤遺願
開鍘！25人違紀參選直轄市議員　民進黨中評會曝跑去這些黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

送好康！彰化社頭中秋晚會登場　火車站前1,500顆老欉文旦免費送

吃出愛的味道　斗六慈濟醫院用行動支持庇護工場

攜手情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

蚵殼串改籠具養殖bey了　單體牡蠣元年在台西

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

台中第6台愛心冰箱今啟用　善行曾吸引福建村里組團來台學習

機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

送好康！彰化社頭中秋晚會登場　火車站前1,500顆老欉文旦免費送

吃出愛的味道　斗六慈濟醫院用行動支持庇護工場

攜手情牽一甲子　台東50對金鑽石婚夫妻接受表揚

蚵殼串改籠具養殖bey了　單體牡蠣元年在台西

南消五大隊救災實力堅強　消友會力挺做後盾

高粱、硬質玉米發芽率不佳　 張麗善現勘雨害農損...籲中央補助

台東+293　台東縣府籲中秋佳節不忘防疫

台東197縣道自行車道引導及設施改善工程　今開工祈福

內褲驚現「詭異漂白」＝你很健康！婦科醫揭原因　一票網友長知識

新北62企業、10企業女傑獲獎　侯友宜盼展產業量能、國際實力

玄彬首談準爸爸心情！難掩興奮：寶寶對我來說是莫大祝福

中秋連假開跑！明天國道防「6大魔王路段」　避塞車時段曝　

中秋烤肉揪唱！藍芽喇叭熱賣　憲哥卡拉ok網購熱搜衝第一

姚淳耀險遭人拿球棒狠K　「兇手」喊過癮...身份曝光！

王令麟領軍　東森購物、東森自然美獲新北精選企業楷模頒獎肯定

侯友宜長照後援會成立！　400粉絲熱情搶拍照、握手、飛撲擁抱

人生不能錯過的「零負評香水」！MFK讓妳置身紐約花欉當一回公主

台灣健康產業拓銷日韓　智慧醫療產品受買主青睞

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

地方熱門新聞

女駕駛暴衝撞婦嬰店　倒車又撞進小吃攤

狼師把女學生當性奴　調查信結果曝

台中蛋黃酥名店排爆　店門口見人肉貪食蛇

台南七股吊車職災釀3死勞工局慰問家屬

火龍果放太久怎麼辦　變身種子森林不浪費

台南市公布第8波酒駕累犯名單

「紅衣人」快閃歸仁夜市

2022桃園地景藝術節　9/8大溪登場

雪隧變了！中秋啟亮7彩燈光

公司倒政府基金代墊償

林鐵處蒸汽主題火車　體驗百年風華林業鐵道

KOL搞怪文旦照　黃偉哲另類行銷引熱議

破獲職業賭場活逮20人

台東池上百人「反光電」　50輛汽機車排長龍

更多熱門

相關新聞

欠稅大戶遭管收　秒搬300萬換陪孕妻過中秋

欠稅大戶遭管收　秒搬300萬換陪孕妻過中秋

南投1名陳姓男子擅自在網路銷售遊戲點數，經大屯稽徵所核課營業稅及罰鍰共2千多萬元，移送彰化分署執行，陳男聲稱自己每月只能繳1萬元，承辦行政執行官於是向彰化地院聲請管收，打算讓陳將在看守所度中秋節，陳男嚇得馬上拿出現金300萬元繳交罰款和欠稅，分署也同意讓其辦理分期，讓陳可和與孕妻在家歡度中秋節。

刀具模具公司欠款607萬元拒繳負責人管收

刀具模具公司欠款607萬元拒繳負責人管收

瞄見岳父欠酒駕罰單恐遭管收　女婿刷卡代繳求保密

瞄見岳父欠酒駕罰單恐遭管收　女婿刷卡代繳求保密

何姓男子欠款被查封土地胞姊代繳

何姓男子欠款被查封土地胞姊代繳

客運增班援台鐵五一停駛　逾3個月仍欠244萬「中秋誰敢支援」

客運增班援台鐵五一停駛　逾3個月仍欠244萬「中秋誰敢支援」

關鍵字：

機械欠款拒繳管收

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

21歲妹吃海底撈當場喪命　同事驚爆被毛肚噎死了

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

56歲美魔女脫了！宜蘭辣曬比基尼

快訊／金盆阿嬤今晨辭世！日月潭知名茶葉蛋恐成絕響

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

監委兒經夜市亂嗆聲　慘遭黑幫老大痛毆失明

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

更多

最夯影音

更多
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好
兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面