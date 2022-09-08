機械設備公司欠款291萬元拒繳　虛實2名負責人被聲請管收獲准

▲台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等291萬多元拒繳，將周姓及黃姓實際及登記負責人向法院聲請管收獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安南區1家精密公司積欠營業稅等各類稅金、勞健保費及交通罰緩等，被移送行政執行署台南分署強制執行尚欠金額新台幣291萬多元，經先傳喚周姓實際負責人及黃姓登記負責人到案，執行官認為2人顯有繳納義務之能力，卻故意不繳納及公司之財產有隱匿或處分之情事，向台南地院聲請管收獲准。

台南市安南區1家精密股份有限公司滯欠2018-2020年度營業稅、2018年度營利事業所得稅、2016-2021年度全民健康保險費、2016-2021年度勞工保險費及勞工退休金費用、違反勞動基準法罰鍰、交通罰緩等，自2016年起分別經移送機關財政部南區國稅局安南稽徵所、衛生福利部中央健康保險署南區業務組、勞動部勞工保險局、台南市政府勞工局、台南市職安健康處及台南市政府交通局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，尚欠金額新台幣291萬9195元。

行政執行官林家禾調查發現，周姓實際負責人（男、53歲）於2016-2018年間有多達7百多萬元資金存入義務人公司之銀行帳戶，足以清償欠款，卻不償還，顯有繳納義務之能力，卻故意不繳納。其次，周男在2017年至2020年間於銀行間之資金交易高達1千2百多萬元，執行官訊問其流向時，僅口頭交代，卻無法提出確實之證明以實其說。又執行官查得周男於欠款遽增後，立即使用胞姊名義另成立新公司，卻移轉義務人公司原有設備生產，足見周男是惡意欠稅、欠費、脫產。故周男顯就義務人公司之財產有隱匿或處分之情事。

另執行官調查發現，黃姓負責人（女、48歲）自2014年9月起擔任義務人公司之登記負責人，義務人公司於2017年至2020年間在銀行間之資金交易高達1千2百多萬元，有部分款項挪為自己或周男所用，執行官訊問時黃女雖提出手寫帳冊跟票根與存摺，但多數無法與交易金額勾稽，難以採信。

台南分署先於8月30日將周男拘提到場，行政執行官訊問後，認定周男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，將周男移送台南地院聲請管收，經法官裁定准予管收，現於台南看守所附設管收所管收中。

台南分署於9月7日將登記負責人黃女通知到場，行政執行官訊問後，認定黃女符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，當場留置，並將黃女移送台南地院聲請管收，法官於7日晚間7時5分裁定准予管收，隨即解送台南看守所附設管收所管收。