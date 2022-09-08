嫌外食不乾淨　她自己煮飯「才吃一頓」就急診住院！

▲吃完自己煮的排骨以後，女子馬上身體不適。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

陝西西安一名女子嫌外賣不乾淨，因此自己在家做飯，沒想到才吃了第一頓飯就開始肚子痛，還發起了高燒，最後掛急診住院治療。

根據陸媒報導，女子表示，她覺得外賣的食物比較不乾淨，擔心吃了對身體有影響，所以學著自己煮飯，當天煮的是排骨飯，但沒想到吃完之後就肚子痛，還發起了高燒，到隔天真的受不了，前往醫院掛急診。

女子說，醫生診斷後告知，她吃的排骨已經變質，壞掉了，並因此引起了腹膜炎，必須住院治療。