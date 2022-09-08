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林襄2度發育？整形醫：真的有可能...曝4狀況會讓乳房變大

▲▼林襄。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

▲職棒啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」林襄外表甜美、身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／95_mizuki）

記者許宥孺／高雄報導

「啦啦隊女神」林襄被PTT網友挖出一系列疑似學生時期的舊照，胸部不似現在豐滿，質疑難道是「二度發育」。整形名醫邱浚彥直言，還是有可能二度發育，包括飲食、服中藥、按摩，甚至是長腫瘤都可能刺激乳房。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

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▲▼林襄大方透露三圍，琳妲當場摸奶驗貨。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

過去林襄曾解釋，胸部從小學六年級就開始發育，2021年10月穿著比基尼上琳妲的頻道時，她大方表示三圍分別是32E、23、33，讓琳妲自嘆不如。

林襄當時表示，早就知道一直被網友說「是假的」，琳妲則當場摸奶驗貨，結果一摸就覺得又軟又彈，忍不住直言「到底誰說妳是假的」！對此，林襄笑說：「就是網友們」，甚至讓她一度動念是否要去拍X光以證清白。

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼琳妲覺得林襄的奶「軟又彈」，直言：「到底誰說妳是假的」。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

▲▼林襄。（圖／翻攝自YouTube／琳妲是0蛋）

實際求證醫師，是否真的有「二度發育」？法喬醫美診所總院長邱浚彥坦言，「還是有可能！」有些人在某時期，因為飲食或服用中藥，可能分泌雌激素刺激乳房發育，此外，按摩、甚至長腫瘤，都可能讓乳房變大。

邱浚彥說，現在隆乳技術、材料越來越好，已經越不容易透過「目測」來分辨是真奶或假奶；不僅光看的不容易分辨，就連「戳、觸摸」感覺軟軟的，也不見得就是真奶。

▲國內知名整型外科醫師邱浚彥以專業角度來談孫生的隆鼻經驗 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲整形名醫醫師邱浚彥。（資料圖／記者吳奕靖攝）

「現在假奶也能自然晃動！」邱浚彥說，以前有人會說，要分辨真假奶的話，可以觀察走路時胸部晃動的幅度，但是現在就連假奶也能很自然，所以接受手術的人越來越多，而且現在義乳手術不到2小時可完成，不像以前術後感想「像被卡車撞到」，自然有越多人有意願手術。

▲林襄身體出狀況。（圖／翻攝自林襄臉書）

▲林襄有E奶傲人上圍。（圖／翻攝自林襄臉書）

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