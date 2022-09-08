中秋連假龜山工業區消防演練　區域聯防落實安全

▲中秋連假工業區消防演練，區域聯防落實安全。（圖／大林分隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應中秋3天連假，為強化工業區廠家及區域聯防應變能力，由龜山工業區服務中心、廠商協進會、大林及龜山消防隊於棉春纖維公司，8日辦理火災及地震搶救演練，藉由兵棋推演暨實兵演練，使場所員工熟稔各項初期應變作為，強化工業區各廠家溝通聯繫及支援應變能力。

消防局大林分隊長黃章瑋表示，此次演練結合區域聯防機制，支援的廠家提供救災裝備，如空氣瓶、萬用吸液棉、破壞工具及防護裝備等，將各聯防的資源有效結合及運用；另工業區廠房均屬搶救困難場所，平時應檢視場所用火用電安全及確保逃生路線暢通外，透過演練配合自衛消防編組及工業區聯防機制，讓員工及消防人員熟悉場所內部環境及相關應變作為，使廠家及民眾安心過佳節。

演練狀況為一樓製程區因地震發生火警意外，現場儲放大量布料導致火勢猛烈，該場所員工發現後立即啟動自衛消防編組，通報消防局並實施初期滅火及避難引導。消防人員到達後，現場指揮官立即指揮消防車輛佔據消防水源中繼供水進行周界防護、侷限火勢及派員進入火場人命搜救，並將傷患救出火場；最後演練消防人員於火場受困倒下，實施夥伴救援並快速且有效率地將受困消防人員救出，場面逼真及熟練。