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i14 Pro瀏海變藥丸！他看完發布會喊猛「創意100分」：購買慾望UP

▲iPhone 14 Pro。（圖／蘋果）

▲這次亮相的「動態島」前置鏡頭，外型如藥丸設計。（圖／翻攝YouTube／Apple）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone 14全系列在蘋果秋季發表會登場，iPhone 14 Pro系列外觀是自iPhone X問世5年以來最大改變，螢幕也剪去瀏海改採藥丸狀挖孔設計，將前置鏡頭與新通知UI合併設計成「動態島」（Dynamic Island），就有網友表示，這是蘋果近幾年很有創意的更新，對此，不少網友也大讚，「蘋果的UI真的猛」。

原PO在PTT發文，「大家給新挖孔設計打幾分？」原本一開始看到瀏海變成藥丸，覺得沒什麼特別的突破，考慮到Face ID的功能，不可能完全移除，不過看完線上直播，直接秀出軟硬體的整合使用，把挖孔做成可以伸縮自如的動態欄，「雖然說全螢幕看影片好像一樣卡一條，但也是這幾年很有創意的更新了吧？」

貼文一出，網友豎起大拇指讚有創意，「不賴啊，至少運用到那個區域的螢幕」、「創意上給100分，至少目前沒人想到可以這樣做」、「UI設計滿分」、「看影片時覺得很吸引人買新機啊」、「PRO一定賣爆，辨識度太高」、「有夠靈動」、「比預期來得好，90分」、「短片一看到真的有驚豔到」、「這真的是軟硬體一把抓的蘋果才有條件做到的事情」、「能把臉上的疤玩到出神入化，也只有蘋果了」。

不過也有網友搖頭，「想法不錯，但是一放影片就完全破功」、「看一塊黑斑浮在那其實不太舒服」、「但仔細看看那塊的最下緣，等於比瀏海更下來一點，而且獨立在那，影片或遊戲時不知道會不會比瀏海礙眼」、「看影片或遊戲改橫屏，就變成有東西擋在那更煩躁了」。

蘋果公司運用app的設計，成功讓前置鏡頭如同消失一樣，在發佈會上的示範影片上可以看到，播放音樂時，動態島會擴大變成音樂播放、暫停等功能鍵；連接上AirPods時就會變成顯示電量等圖示。第三方app也將會搭配動態島功能，甚至在用Lyft叫車或是導航時，還能看到動態島會大變形，讓使用者在用應用程式時感覺不到動態島的突兀。

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