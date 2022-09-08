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國際油價下跌　美股收紅435點、台積電ADR跌破80元

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

▲美國主要股市今天收紅。（圖／路透社）

文／中央社紐約7日綜合外電報導

國際油價及美國公債殖利率下跌，美國主要股市今天收紅，其中那指結束過去7個交易日連續收黑的跌勢。台積電ADR跌0.10%、收79.95元。

道瓊工業指數上漲435.98點或1.40%，收31581.28點。

標準普爾500指數上揚71.68點或1.83%，收3979.87點。

那斯達克指數揚升246.99點或2.14%，收11791.90點。

費城半導體指數漲升40.03點或1.56%，收2611.50點。

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