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挺公益贈球票！花蓮3場例行賽味全龍對樂天桃猿　 7／9起連3天

▲▼中華職棒3場例行賽移師到花蓮，皆由味全龍擔任主場球隊並與樂天桃猿於9月7、8、9日展開3連戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼中華職棒3場例行賽移師到花蓮，皆由味全龍擔任主場球隊並與樂天桃猿於9月7、8、9日展開3連戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年9月份中華職棒共有3場例行賽移師到花蓮舉辦，3場皆由味全龍擔任主場球隊並與樂天桃猿於9月7、8、9日展開3連戰，精采絕倫，球迷朋友們千萬別錯過！

為照顧棒球球迷，並力挺公益活動，本府結合在地慈善團體進行「兌換球票」活動。

鄉親可於9月5日至6日至合作團體購買義賣品或捐贈發票（亦可於下述兌票時間至德興棒球場直接投入指定團體之發票箱）換取兌票券，即可於9月7、8日賽事當日下午16點至19點；9月9日下午15點至18點至德興棒球場一壘外側，兌換當日球票。

▲▼中華職棒3場例行賽移師到花蓮，皆由味全龍擔任主場球隊並與樂天桃猿於9月7、8、9日展開3連戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

建議鄉親朋友前往前先致電詢問開放時間及剩餘票等細節。未兌換之剩餘票將於統計後於9月7、8日下午19時及9月9日下午18時開放現場民眾領取。

除此之外，花蓮縣依往例邀請弱勢團體、學校基層棒球隊及銀髮族到場看球，請銀髮族於9月7、8日下午16點；9月9日15點起至開賽前至德興棒球場外三壘外側領取當日球票唷！

▲▼中華職棒3場例行賽移師到花蓮，皆由味全龍擔任主場球隊並與樂天桃猿於9月7、8、9日展開3連戰。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

兌換球票方式及地方點。

味全龍將於9月8日與原棒協及頂新和德文教基金會合作，邀請選手及國立體育大學運動保健學系辦理本縣基層選手棒球教室-運動競技防護課程，教導本縣基層選手們如何有效於日常練習、競賽過程中，持續維持球員的健康狀態、避免運動傷害增加，將預防觀念向下扎根。此外，為了花蓮主場賽事，特地設計「龍躍花蓮」運動頭巾商品及相關店家優惠，熱鬧揭開此次系列戰序幕。

依中央最新防疫規定，排隊換票時，請鄉親務必配戴口罩，並遵循聯盟「賽事防疫應變執行計畫」，相關方式及兌票資訊將刊登於縣府官方臉書及line群組，請鄉親踴躍來參與兌票活動！
 

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