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美國減重醫學新發現！氧氣濃度決定下半身的寬度

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

根據美國減重醫學發現，人體囤積的脂肪代謝90%依靠高氧血液，當血球攜帶的氧氣能力不足會導致脂肪分解系統停止；且也有許多研究發現，人在缺氧狀態下，細胞會發生變性、導致發炎狀態，發炎狀態會造成氧化壓力，使得身體不斷地處於備戰狀態，隨時都在儲備能量，久而久之就導致體內囤積過多油脂及毒素，且集中積於下半身與心血管，誘發慢性疾病、行動力快速退化等問題。相反地，當身體有充足的氧氣時，身體可以減輕發炎狀態、增加脂肪代謝的能量。

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

氧氣濃度決定你下半身的寬度

氣學管理專家表示，當體內脂肪過剩都會往內臟堆積，造成脂肪肝、三高慢性病、心腦血管疾病風險增高。不但糖尿病的發病率比會一般人高7～9倍、心肌梗塞、中風的致死率也高出3倍。另外，雖有些人體重沒有超標，甚至偏瘦，卻容易在腰腹累積肥肉，而且如有消化不良、便秘，都有內臟脂肪過剩的問題。但只要增加身體的含氧量，就能提高人體的能量代謝，是減內臟脂肪很好的方式，甚至有民眾將身體含氧量提高持續一段時間後，腰圍明顯小了好幾吋、肚子不但變小變平坦、腰線也跑出來了，更重要的是，原本健檢紅字的脂肪肝也有明顯改善。

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

輕鬆月減5kg　「衝擊式遠紅外線」讓石墨烯效果提升24倍！

由林美秀、吳淡如、劉品言三大天后所代言的「PP塑崩未來褲」，為了因應疫情生活型態的轉變，將這件科技褲不只塑身也能瘦身！研究人員這次使用純氧布與石墨烯做結合再進化，不但使用業界唯一的「HSG+蜂巢式石墨烯」，並且將三層石墨烯，透過分子旋轉操作，將石墨烯從二維材料從升級成三維結構，產生「莫爾超晶格」現象。石墨烯晶格化後，會放大其物理特性，釋放衝擊式遠紅外線，讓每秒能產生24次的分子衝撞，大幅提升能量效果，不僅放射遠紅外線能加乘2400%，大幅活化血液攜氧能力，使血氧含量提高130%，攜氧速度提高140%、脂肪代謝能力提升300%，同時加速排出毒素，效果接近雷射融脂！根據測試，透過石墨烯「莫爾超晶格」現象幫助提高代謝率後，平均7天腰圍小2吋、一個月至少減3～5公斤。

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

熱銷20萬件！夏天透氣涼爽、不悶熱；不論肥胖類型都有效

另外，業者更針對「腰部、腹部、大腿、小腿、髖部」五大容易囤積的部位使用雙倍石墨烯加壓，搭配獨家「3D體雕技術」能夠緊實鬆垮下垂的贅肉，就能使脂肪細胞液化縮小、降低總脂肪率且不易復胖、活化人體燃脂機制的效果，不論壓力型、老年型、代謝型、囤積型肥胖都能有效改善；且因不分尺寸，從22腰到46腰都能穿得下，加上多顏色能選擇，夏天穿也透氣涼爽、不悶熱，一上市就引發搶購熱潮，甚至還一度斷貨，現在許多網紅也靠塑崩未來褲讓自己擁有好身材！

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲▼莫爾超晶格,PP塑崩未來褲,石墨烯塑崩未來褲。（圖／業者提供）

瘦身黑科技「石墨烯塑崩未來褲」哪裡買?

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7RR
momo購物網特惠組：https://chshop.work/snSyi
實體門市地址：新北市蘆洲區民族路445號1樓
門市專線：02-2288-7888
各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/sCw435dmUp0

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莫爾超晶格PP塑崩未來褲石墨烯塑崩未來褲

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