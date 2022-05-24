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「3D體雕」修很大！「美圖秀秀」神褲上身　讓腰肚肉都能縮三吋

▲▼石墨烯塑崩未來褲,塑崩未來褲。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

為了「修出完美」身型，很多女生在拍照上傳前會用美圖秀秀APP，努力把腰肉內推、肚肉拉平，修出自己覺得完美的身型；現在有研究團隊把美圖秀秀的功能實際運用在紡織品上，開發出號稱「美圖秀秀褲」的神奇科技褲，只要穿上之後，不必修圖，腰圍、肚圍立刻現縮至少3吋，效果非常「驚豔」。

「科技3D體雕」技術首次運用在紡織

 再大的「腹部」都能收　再直的水桶腰化為小蠻腰

女性經常有中廣型身材問題，為了解決肚腹肉微凸、腰線不明顯的困擾，致力於打造「未來褲」的PP團隊，研發出3D體雕版的「石墨烯塑崩未來褲」，首次將科技3D體雕技術運用在紡織工程中，就算45吋的腰圍身形，也能在穿上「石墨烯塑崩未來褲」後改變身型；因為這件新一代的塑崩未來褲，在腹部採用「V型蜂巢編織術」以及「X型十字拉力編織術」，可以將腹肉加壓讓腹肉變平坦，腰肉內縮、強化腰線打造S曲線，達到科技3D體雕、瘦身推脂的身材雕塑效果。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩未來褲運用科技3D體雕技術，讓腰腹部能平坦收腹、擁有S曲線。【官網優惠組】

「輕鬆動、加倍瘦」不用拼命、就能燃脂減重

除了3D體雕織法可以讓身形更完美之外，因為「石墨烯塑崩未來褲」本身導入了可以幫助運動效能和微循環的「石墨烯材質」，穿上後只要行走三十分鐘，就可以達到跑步一個小時的運動效果，讓運動成果事半功倍，不用拼命、就能達到燃脂減重的成果。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲石墨烯釋放高遠紅外線，能促進血液循環、提升新陳代謝。【momo購物特惠組】

▲▼石墨烯塑崩未來褲,塑崩未來褲。（圖／業者提供）

▲許多網紅不管平常出門或是運動，也都會穿著石墨烯塑崩未來褲。

科技3D雕塑＋石墨烯穴點技術

「石墨烯塑崩未來褲」再進化　更勝第一代

很多塑崩粉詢問第一代和第二代塑崩褲的差別在哪？業者表示：「石墨烯塑崩未來褲」除了採用最新的科技3D雕塑科技外，也強化了微循環的功能，同時在腿部穴道位置設計點狀的石墨烯按摩熱點，透過紅外線產生的波長，加強循環代謝率，不但有助窈窕，還能舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感、腫脹不適感；也將原本HSG石墨烯材質再進化成「HSG+」，利用「扭旋」技術，將原本平面的石墨烯從2D變3D化、平面傳導變為立體傳導，能夠360度發散，傳導速度提升至120%讓超導效果更快更有效。

▲▼石墨烯塑崩未來褲,塑崩未來褲。（圖／業者提供）

全新進化黑科技「塑崩未來褲」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7KA
momo購物特惠組：https://chshop.work/BL2ew
實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
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