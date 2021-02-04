▲立委黃世杰作橋樑結合3社團，聯合捐米助弱勢單位好過年。

▲立委黃世杰捐米助弱勢單位好過年。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

一起做公益，發揮愛心正能量！立委黃世杰結合北區國稅局楊梅稽徵所、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會等社團，3日在桃園市私立育德兒童之家舉辦「寒冬送暖溫馨關懷」聯合愛心贈米活動；除了育德兒童之家，也將物資贈送給私立聖愛教養院、私立方舟啟智教養院，期弱勢單位平安過好年。

▲寒冬送暖溫馨關懷聯合愛心贈米。（圖／黃世杰服務處提供）

黃世杰感謝北區國稅局楊梅稽徵所、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會等單位，響應愛心贈米活動，尤其去年一整年因受到疫情衝擊，弱勢團體更需要外界挹注溫暖，未來我們會持續結合社會團體、企業的力量舉辦更多活動。

▲寒冬送暖溫馨關懷聯合愛心贈米。（圖／黃世杰服務處提供）

台灣省會計師公會蔡家龍副理事長指出，會計師公會期盼能藉由捐贈白米活動，傳達會計師關懷社會的情懷，達到拋磚引玉效果，讓捐贈活動受到大家的重視，往後盼能常態性的捐贈，善盡對弱勢族群關懷之社會責任，也特別感謝立委黃世杰作為橋梁，將善心銜接到最需要的地方。

▲寒冬送暖溫馨關懷聯合愛心贈米。（圖／黃世杰服務處提供）

國稅局楊梅稽徵所鍾秀幸主任也提到，楊梅稽徵所一直以來都積極參加地方活動，並且在關懷弱勢方面不遺餘力，歲末的關懷送暖活動，期鼓勵更多人一起來參與。包括：北區國稅局楊梅稽徵所蔡雅雲股長、張詠淳小姐、台灣省會計師公會林于聖理事、卓志揚北區主任委員、蕭淑貞北區委員、程國東會計師、許玉芬會計師、王榮明會計師等共同參與這項愛心捐贈。

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