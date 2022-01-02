感恩神明庇佑　桃園「福德正神聯誼會」贈白米8千台斤助弱勢戶

▲「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚(右二)捐贈白米8,000台斤。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園福德正神聯誼會」召集人鄭正揚2日代表聯誼會，捐贈白米8,000台斤，響應桃園市大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動，發送給大溪區弱勢戶。鄭正揚說，8,000台斤白米分別捐給大溪區公所4,500台斤，大嵙崁獅子會35,00台斤，大嵙崁獅子會會長吳念庠個人加碼1,050斤白米，在2022年開始的第二天，看到「1+1」的愛心加倍。

鄭正揚和「桃園福德正神聯誼會」會員們身穿「八德鄭家」字樣的背心，由於市長鄭文燦是八德人，引發民眾聯想和鄭市長的淵源？鄭正揚表示，和鄭市長是宗親，鄭家以鄭市長勤政愛民為榮，然他是大溪人，但居住八德區多年並經營素食包子饅頭生意為生。

▲「八德鄭家」長年捐白米做公益。（圖／記者楊淑媛攝）

談起行善因緣，起於20多年前，鄭正揚因為工作事業不順利，生活也遇到大問題，無法讓家人小孩有安心平穩的日子，一日到廟裡拜拜祈求神明保佑能夠找到正確的方向、做對的事，經神明指點家人用心努力，生活有所改善，內心感受到福德正神的保佑，開始實現對福德正神的承諾，每年寒冬捐贈白米，平時並不定期把饅頭捐贈給孤兒院。

鄭正揚並自2010年開始，成立桃園八德鄭家「桃園福德正神聯誼會」，從10幾人到現在已經有178人的善心師兄師姐加入，今日與大嵙崁獅子會會長吳念庠及獅兄獅嫂一起作公益，鄭正揚感謝媒體人廖帝權居中牽引促成他加入聯合社福公益活動，讓行善的力量加倍。