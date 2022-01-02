　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

感恩神明庇佑　桃園「福德正神聯誼會」贈白米8千台斤助弱勢戶

▲感恩神明庇佑，桃園福德正神聯誼會捐米。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「桃園八德福德正神聯誼會」召集人鄭正揚(右二)捐贈白米8,000台斤。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園福德正神聯誼會」召集人鄭正揚2日代表聯誼會，捐贈白米8,000台斤，響應桃園市大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動，發送給大溪區弱勢戶。鄭正揚說，8,000台斤白米分別捐給大溪區公所4,500台斤，大嵙崁獅子會35,00台斤，大嵙崁獅子會會長吳念庠個人加碼1,050斤白米，在2022年開始的第二天，看到「1+1」的愛心加倍。

鄭正揚和「桃園福德正神聯誼會」會員們身穿「八德鄭家」字樣的背心，由於市長鄭文燦是八德人，引發民眾聯想和鄭市長的淵源？鄭正揚表示，和鄭市長是宗親，鄭家以鄭市長勤政愛民為榮，然他是大溪人，但居住八德區多年並經營素食包子饅頭生意為生。▲感恩神明庇佑，桃園福德正神聯誼會捐米。（圖／記者楊淑媛攝）

▲「八德鄭家」長年捐白米做公益。（圖／記者楊淑媛攝）

談起行善因緣，起於20多年前，鄭正揚因為工作事業不順利，生活也遇到大問題，無法讓家人小孩有安心平穩的日子，一日到廟裡拜拜祈求神明保佑能夠找到正確的方向、做對的事，經神明指點家人用心努力，生活有所改善，內心感受到福德正神的保佑，開始實現對福德正神的承諾，每年寒冬捐贈白米，平時並不定期把饅頭捐贈給孤兒院。

鄭正揚並自2010年開始，成立桃園八德鄭家「桃園福德正神聯誼會」，從10幾人到現在已經有178人的善心師兄師姐加入，今日與大嵙崁獅子會會長吳念庠及獅兄獅嫂一起作公益，鄭正揚感謝媒體人廖帝權居中牽引促成他加入聯合社福公益活動，讓行善的力量加倍。

► 用這台除濕機不怕電費爆表

ET快訊
快訊／韓國瑜晚間發文　自比微光：要為社會凝聚溫暖的光
傳已成無意識植物人！　知情人曝「袁惟仁近況」
闖農舍生吞2頭山羊　180公斤大蟒蛇「肚子凸起」倒地爬不動
女歌手突發「黑底白字文」　吐心聲：去年已離開公司
快訊／熊好券第400萬筆得主在萬華！11名幸運兒可領3000
肚痛吃藥撐！30歲女「一睡叫不醒」　醫嘆：流血流到死
半小時30元！收費員冒出「1次100元」　她拒停遭嗆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中這廟「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！民政局長替新人證婚

感恩神明庇佑　桃園「福德正神聯誼會」贈白米8千台斤助弱勢戶

行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

互看不順眼？當街毆鬥　南警快打到場全都辦！

北市防疫旅館吃得到鳳梨釋迦　台東縣府分享鮮凍即時包

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

跨年必備！五月天台上大嗑鹹酥雞　阿信沒吃到就收走...「沒人想餵你XD」

機車沒禮讓！路人爆氣出手怒推　騎士「1Move平衡」下秒淡定離去

《華燈初上2》王淨一出場！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」

小S還沒跨年就喝ㄎㄧㄤ？！　逼全家拍手...網笑翻：混酒喝了吧！

嫌別人開太慢！三寶盲彎逆向超車　差點對撞「狂找藉口」：我有閃開啊

台中這廟「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！民政局長替新人證婚

感恩神明庇佑　桃園「福德正神聯誼會」贈白米8千台斤助弱勢戶

行善報親恩　大嵙崁獅子會舉辦「寒冬送暖、聯合社福」活動

互看不順眼？當街毆鬥　南警快打到場全都辦！

北市防疫旅館吃得到鳳梨釋迦　台東縣府分享鮮凍即時包

暢遊縱谷好方便！公廁晉升特優級　鯉魚潭公廁變身五星飯店級

台南做工行善團元旦連假不歇息　兵分兩路暖心修屋

麻警鐵腕執法　元旦假期3日取締8件酒駕

台灣大車隊執行長考察5G異地共演　意外成高雄跨年晚會「嬌」點

3金2銀1銅！健身先生及健美比基尼小姐全國賽　台東大放異彩

沒生過孩子竟有妊娠紋！20歲妹「染怪病」　超慘8症狀全上身

星巴克特色新門市　台中清水極美夕陽、楠梓藍昌有莊園風光

IKEA「萌虎」設計太可愛！　KUNGSTIGER新春系列輕鬆打造年節味

韓國瑜自比微光　「要為台灣社會凝聚成一道溫暖的光！」

陳盈駿繳14分、6籃板和3助攻　廣州結束近期3連敗

傳已成無意識植物人！　知情人曝「袁惟仁近況」：還不錯、有進步

2022年房價仍緩步上揚「央行擬升息」　房貸族該知道的5件事

台中這廟「氤氳使者」能斬小三、牽良緣！民政局長替新人證婚

春節國道好走時段曝　9天連假這時間免費！6大疏導措施搶先看

沒投出富邦第三指名期待　羅國華抱歉貢獻不多

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

地方熱門新聞

台中跨年盧秀燕「3秒致詞」創紀錄　　

情侶爽吃850元「沒付錢就走」！　店家PO照急尋人

游本明、曾怡芳辭職投入議員選戰　林右昌期許讓基隆更好

桃園「廚餘全回收」　2022元旦起上路

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

「刺網漁具」流失未通報　最重罰15萬

南消七大隊恭請火德星君駐駕祈福

動員百警確保台南廟會優質

當街毆鬥南警快打到場全都辦！

2021年台南大型車死亡減少18件

新竹縣市元旦寶寶大PK　111年1月1號將來都是No.1

台南推機車定檢E化通知華醫第一

縮時畫面曝！五月天萬人散場衝捷運站

更多熱門

相關新聞

「愛馬仕姐」車行緊急停業　母曝：她常捐米捐水果

「愛馬仕姐」車行緊急停業　母曝：她常捐米捐水果

新北市一名經營二手車行的「愛馬仕姐」吳女30日晚間到泰山一家超商消費，想詢問商品打折問題，見廖姓女店員忙著結帳沒回應，她竟扯下店員名牌嗆聲自己全身愛馬仕，還說「妳告我啊，我最愛打官司了，花了1、200萬元打公司」，結果遭網友上肉搜後神隱；母親出面哽咽替吳女致歉，說女兒當時應酬完已經喝醉，還說她本性善良「捐米、捐水果都也在做」，造成社會動盪深感抱歉。

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

黃世杰結合3社團　捐白米助弱勢單位

86歲善人年捐萬斤逾4年　全因媽媽一句話

86歲善人年捐萬斤逾4年　全因媽媽一句話

捐2萬公斤白米！林姿妙揭陳昭榮熱心公益原由

捐2萬公斤白米！林姿妙揭陳昭榮熱心公益原由

台南安平開台天后宮　捐米賑濟送愛

台南安平開台天后宮　捐米賑濟送愛

關鍵字：

感恩神明桃園福德正神捐米

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道3號15車連環撞！

愷樂消失1年多「宣告不再回演藝圈」！

男友承諾婚後1週3次！禁慾女洞房脫褲崩潰

攝影棚活春宮！女星偷吃男高層　他撿到「用過衛生紙」

麥莉跨年走光！「上衣肩帶斷掉」乾脆整件扔了

女友吵著買外套！他氣炸走人「突接1電話」傻眼

新北女苦勸別逛好市多…過來人秒懂

鄧紫棋IG千字文失控淚崩　男友挨轟

擂台戰美乳炸裂　辣摔角手一邊乳房不見

自主健康管理6天才染疫！北市大同區30多歲男確診　曾到超商、早餐店

羅志祥整晚沒睡「突公開宣布1月底喜訊」！

53歲袁惟仁被爆臥床成植物人　

《木曜4》台北跨年被狠批0分！　搭檔Lulu說真話了

快訊／疫情有異？指揮中心突宣布下午2點記者會

《木曜》主持群遭批：太誇張！幕後狀況曝

更多

最夯影音

更多
小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應

小豬羅志祥真的回來了！　「或幫我加油」粉絲熱情回應
陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

復活？斷尾魚油炸熟後劇烈抖動　煮飯男驚恐顫音：不要嚇我啦...

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

跨年倒數舉手機卻秀「尷尬畫面」　萬人忍笑偷拍：人生就是場算計！

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

周五合體！五月天線上開唱「周杰倫突出現」　驚喜合作《龍捲風》《傷心的人別聽慢歌》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面