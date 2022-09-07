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在家就能「實境旅行」！中華電信MOD推樂齡專區　搶高齡產業3.6兆商機　

▲參加MOD「阮兜」專區活動送看片金。（圖／中華電信提供）

▲參加MOD「阮兜」專區活動送看片金。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

台灣近年來由於醫療及生活品質的提升，平均壽命延長，根據工研院2021年調查預估樂齡產業商機高達3.6兆元新台幣。有鑑於「居家」是銀髮族的主要生活場域，中華電信MOD導入居家樂齡生活服務，推出阿公阿嬤都能簡易上手的「阮兜」專區。

「阮兜」專區共推出電視電話、家庭相簿、生活提醒、實境旅行、學習俱樂部五大服務，開放不到三個月時間便累積5,000用戶，超過200位外地親友透過手機與家中MOD連線互動。

提供家庭遠距互動服務，可讓客戶經由MOD以電視大螢幕與親友視訊聯絡、定時留言關懷、共同編輯相簿，分享生活點滴，休閒娛樂服務包括360度全景實境旅行、台語歌后-戴梅君來教唱等多樣線上live課程。未來將持續增加更多家庭樂齡服務，讓全家人在家透過MOD，就能輕鬆享受各式居家休閒娛樂活動。

中華電信MOD「阮兜」專區即日起於指定機型開放上線，9月30日前推出期間限定「九月中秋慶團圓送看片金活動」，只要成功在MOD上建立一本家庭相簿，或是觀看一場360度全景影像的實境旅行，即可免費獲得MOD看片金，加值於客戶機上盒後即能折抵使用。

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