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中華電信新資費方案出爐　月租千元有找手機、平板免費帶回家

▲中華電信推出新資費方案，多款5g手機、平板、智慧手錶、遊戲機等合購價最低0元起。（圖／中華電信提供）

▲中華電信推出新資費方案，多款5g手機、平板、智慧手錶、遊戲機等合購價最低0元起。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布推出「新鮮人硬實力專案」，多款熱門5G手機搭配開學、辦公必備平板、智慧手錶、遊戲機等優惠組合，合購價最低0元起。申辦月繳1,399元以上方案，再加碼送20GB熱點分享及Google One前6個月100GB會員方案。

此外，家用上網推出HiNet光世代「速在必行」方案，下載500M搭配業界上傳最快速率250M的超高速光纖上網，只要月繳1,099元，再享加值服務好禮五選一。

申辦精采5G購機方案月繳999元(36/48個月)起，精選多款超夯5G手機，包括Samsung Galaxy A33 5G (6G/128G)、SONY Xperia 10 IV、HTC Desire 22 Pro等，搭配辦公開會必備平板SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite(P613)、時尚輕巧款筆電ASUS E410MA V1、健康穿戴手錶SAMSUNG Galaxy Watch 5 44mm、紓壓神器任天堂Switch遊戲機及打掃神隊友LG 清潔機器人VR6680TMRW等，合購優惠價最低0元。

再送Hami Point最高1,500點，1點等於1元，及Google One前6個月100GB會員方案！活動期間申辦精采5G月繳1,399元再加碼20GB熱點分享，加上原方案內容的50GB，等於立即擁有70GB大流量。

上網部分，也推出HiNet光世代「速在必行」方案，500M/250M超高速光纖上網每月只要1,099元，合約期間最高現省16,800元，現在申請再享免費升級Wi-Fi 6提升全屋訊號涵蓋，更加碼贈Google One前6個月100GB會員方案。

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