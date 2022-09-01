中華電信新資費方案出爐　月租千元有找手機、平板免費帶回家

▲中華電信推出新資費方案，多款5g手機、平板、智慧手錶、遊戲機等合購價最低0元起。（圖／中華電信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

中華電信今日宣布推出「新鮮人硬實力專案」，多款熱門5G手機搭配開學、辦公必備平板、智慧手錶、遊戲機等優惠組合，合購價最低0元起。申辦月繳1,399元以上方案，再加碼送20GB熱點分享及Google One前6個月100GB會員方案。

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