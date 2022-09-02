9元限時搶、買再賺折扣　網購99購物節暖身優惠整理

▲下半年電商旺季首先迎來99購物節，各大網購平台的暖身慶活動也陸續開跑。（圖片/shutterstock）

記者洪菱鞠／台北報導

迎來下半年電商第一波大促活動99購物節，網購平台紛紛推出暖身慶搶先送優惠，像是強打9元限時搶、日用品2.5折起等低價抗漲，以及折價券現抵、0元免運券等好康，前哨戰熱烈開打各項限定回饋，為9/9正檔活動預熱炒買氣，也讓消費者便宜買起來。

東森購物網迎來99購物節大檔，即日起至9/12活動期間，日用類最高折抵15%、流行配件服飾等限定商品限時下殺，全站最高回饋12%，限量折價券一鍵全領最高現折520元，還有100%中獎率的免費抽獎遊戲；單筆消費滿1,888元再抽Uber 30～60元抵用券、東森幣最高99枚及99元折價券，指定全家超商取件登記送霜淇淋。9/9當天全站再加碼回饋9%。

▲東森購物網在99購物節期間祭出各項好康優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

蝦皮購物「9.9超級購物節」祭出6張全站0元起免運券，其中1張限定9/9凌晨0～2點使用，剩餘5張9/9全時段皆可享99元免運，另攜手LUXGEN推「百萬汽車禮包」活動，領取免運券玩寶箱遊戲就抽「汽車抽獎券」；8/26～9/9天天於直播間狂灑近百萬全站購物金，人人能領用完為止，並力邀15大品牌輪番下殺7折起。

momo購物網「9.9狂購節」於9/3～9/8暖身開跑，活動強打百大品牌陣容、全站商品3折，以及999紅包天天搶、簽到分享領momo幣、30家銀行最高回饋15%三大好康回饋，同時推出組隊活動「99萬獎金爭奪戰」；暖身慶必買夯品，像是ECOVACS旗艦掃地機器人、HP四核效能輕薄筆電、品木宣言靈芝水特談組、momo獨家LEVIS牛仔褲等都將祭出驚喜價。

▲momo「9.9狂購節」暖身慶，全站商品3折。（圖／momo提供）

Yahoo奇摩購物中心推出「99省法購物節」，9/1～9/9主打Acer 15.6吋筆電、1台錢黃金金條、40吋智慧連網顯示器、廚餘機、iPhone 13等9元夯品每日限時搶，還有樂扣保鮮盒、哈根達斯沁涼凍飲杯等9元加購單品；9/1～9/11全站單日消費滿5,000元送10%購物金、消費累積滿3,000元，登記抽999黃金，賺折扣再抽萬元大禮，還有聯名卡最高7%回饋。

生活市集於9/1～9/15推出「99瘋搶購物節」，集結站上熱銷生活用品、居家好物、3C家電、美食等5大商品專場，超過百項爆品一律免運最低2.5折起，加碼再抽大獎，活動期間包含消費贈點、天天簽到與寶石雨，目標送出超過百萬生活幣，第二波優惠預計9/9登場，當天將有下殺神秘折數、寶石雨限時再加碼$200生活幣、簽到狂飆生活幣6倍贈等活動。

▲生活市集「99瘋搶購物節」預熱波段正式開跑。（圖／生活市集提供）

PChome 24h購物「99嗨購節」推出99特殺區，精選全站熱銷夯品最低9元起，9/1～9/30下單指定品抽百萬P幣，使用中信ALL ME卡首月消費最高享12%回饋。

樂天市場99購物節，祭出天天整點發紅包，每天領5張優惠券，最高可以現省2,000元，活動時間自9/1上午10時至9/12早上9時59分。