老公聞起來怪怪！她嗅出尪「罹患帕金森氏症」　還幫研發檢測用具

▲喬伊聞到丈夫身上突然持續散發麝香味，先生後來確診帕金森氏症。（圖／翻攝臉書Parkinson’s UK）



記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭婦女喬伊（Joy Milne）發現，丈夫身上突然持續散發麝香味，後來先生竟然確診帕金森氏症。夫妻倆一起參加病友互助小組時，她更確信自己能夠聞出此類疾病的氣味，因此決心善用超強嗅覺，幫助更多人，如今也成功協助科學團隊，推出史上第一款帕金森氏症的檢測套組。

《每日郵報》報導，喬伊患有遺傳性的嗅覺過度敏銳症（Hyperosmia），在老公萊斯（Les）診斷出爐的12年前，早就察覺體味變化，「在丈夫過世的前一晚，我向他承諾，一定會協助帕金森氏症的研究，直到對這種殘忍疾病的檢測方法問世。我很幸運擁有這種能力，能夠幫助人們盡早診斷出來。」

▲喬伊患有嗅覺過度敏銳症，卻也因此成為幫助他人的能力。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



喬伊靠著「超級嗅覺」協助發現，患者氣味來源是皮脂，而且在脖子到肩胛骨之間最濃烈。科學家進一步研究後指出，患者皮脂可能含有與帕金森氏症相關的化合物，種類多達500種。

科學家藉此研發出第一款檢測套組，用拭子擦拭患者後頸部取樣，3分鐘內就能知道檢測結果，而且費用不到20英鎊（約新台幣700元），預計2年內能在大曼徹斯特地區試用。

此前，帕金森氏症沒有明確檢測方式，醫師必須根據患者的症狀與病史作出診斷。如果患者盡早確診，或許可以更好地維持腦細胞功能，減少不穩定顫抖，減緩病程惡化。

曼徹斯特大學教授巴蘭（Perdita Barran）領導本次研究，並把論文發表在期刊《美國化學會志》。她表示，「如果沒有喬伊，我認為這一切都不會發生。不只因為她的鼻子，也因為她堅持認為自己的能力可以幫助別人。」

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