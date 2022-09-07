消防員假人安東尼再現和緯分隊　宣導民眾裝設住宅用火災警報器

▲適逢中秋佳節，台南市消防局六大隊和緯消防分隊人員發揮巧思，利用Kuso方式，融入消防安全宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢中秋佳節，台南市消防局六大隊和緯消防分隊人員發揮巧思，引用「*嫦娥奔月*的民間故事」，利用Kuso（詼諧）方式，融入消防安全宣導。

場景以主角「腸兒」（嫦娥）深知住宅火災警報器的重要性，準備奔回月球裝設住警器，藉以吸引民眾目光，讓路過民眾能莞爾一笑，並擺設中秋節應景的烤肉情境，利用「慾吐」（玉兔）烤肉來加強明火使用的安全防範，期加深民眾印象。

和緯消防分隊長高嘉成表示，去年聖誕期間，分隊人員利用假人（安東尼）以一日一主題進行消防系列宣導活動，吸引許多民眾踩點拍照打卡，頗受好評。隨著中秋連假將近，本次由安東尼充當代表性人物（嫦娥），以黃色燈籠詮釋月亮，並以大型住警器為宣導主題，讓民眾融入本次的創意空間。

消防局長李明峯表示，住宅用火災警報器在消防安全的重要性是各項消防設備之首，住警器的裝設成本不高，可有效且早期提醒民眾火災的發生，讓民眾及時應變。台南市在市長黃偉哲的支持下，針對獨居老人及低收入戶的家庭等避難弱勢家庭也都有提供補助裝設，在消防局近來的火災搶救案例中，也不乏有火災住警器成功警示住戶逃生與滅火的案例。消防局呼籲民眾可上網或至賣場選購貼有消防署認證標章的住宅用火災警報器，一起建置居家消防安全守護網。