　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

▲▼iPhone 14。（圖／翻攝自macrumors）

▲iPhone 14系列新機即將登場。（圖／翻攝自macrumors）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple Inc.）8日凌晨1點將舉行秋季發表會，本次預計推出iPhone 14系列外，還有3款新的Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機。

iPhone 14

這次iPhone 14系列4款機型分別為iPhone 14、iPhone 14 Plus，以及iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。iPhone 14為雙鏡頭6.1吋、iPhone 14 Plus則是雙鏡頭6.7吋，消息圈傳出這2款新機將搭載升級版的A15仿生晶片，這次mini機型已被移除。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則分別為三鏡頭6.1吋與三鏡頭6.7吋，搭載全新A16晶片，螢幕設計也剪去瀏海，採藥丸狀挖孔設計，全系列也會新增紫色機型。

鏡頭方面，iPhone 14的2款機型維持1200萬像素，Pro系列鏡頭模組增大增厚，並且是蘋果睽違已久的像素大幅提升，增加至4800萬像素，此外超廣角鏡頭將升級，遠距攝影功能也會改良。值得注意的是，前鏡頭規格也同步提升，支援自動對焦等功能。

iPhone 14系列還有望支援衛星連接、Wi-Fi 6E連網等強大服務。預計新的iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 將配備更大的電池，手機整體看起來會更大一些，但詳細電池容量並未公布。

▲iPhone 14 Pro鏡頭明顯增大。（圖／取自Naver）

▲iPhone 14 Pro鏡頭明顯增大。（圖／取自Naver）

隨顯螢幕也是這次一大亮點，iPhone 14 Pro 機型將配備隨顯螢幕，隨顯螢幕將顯示時間、日期和小工具等訊息，並包括用戶自定義的桌布，與Apple Watch Series 5 及更新機型一樣。此次升級的電量，有部份也是為了支援隨顯螢幕。

iPhone 14系列2款機型共有128、256、512GB三款容量規格，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，容量則多了1TB可以選擇。

價格方面，傳出iPhone 14起售價為799美元，而iPhone 14 Max起售價為899美元，由於取消mini機型，因此起售價也比mini機型多了100美元。iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max起售價分別為1099與1199美元，預計比前代上漲100美元，1TB的iPhone 14 Pro Max則為1699美元，約新台幣5萬2300元。

▲iPhone 14全系列價格。（圖／取自@iphone14fans）

▲iPhone 14全系列價格流出。（圖／取自@iphone14fans）

Apple Watch

Apple Watch有望推出3款機型S8/SE2/Pro，其中Apple Watch Pro外觀將有明顯改變，包括採用更堅固的鈦金屬錶殼，錶殼尺寸有望增加至最大的49mm，還有平面螢幕、左側新增物理按鍵等；另外2款則維持原先最大45mm和44mm錶殼。

Apple Watch S8和Apple Watch Pro將配備體溫感測器，在體溫異常時通知使用者。Apple Watch S8的電池續航力也將有所提升，還有新的省電模式供選擇。

AirPods Pro 2真無線耳機

AirPods Pro 2真無線耳機傳將維持原先設計，配備新的H2晶片，提升音質表現、強化主動降噪／通透模式，並會降低延遲，同時新增支援Siri呼喚功能。

AirPods Pro 2也會支援新的藍牙規範，包括可用LC3編解碼格式，也會提升電池續航力。充電盒將支援Find My尋找功能，尤其不只能定位，盒上的揚聲孔還能發出聲音，協助用戶更快找到。

►台東21國際渡假村激殺價2888元！衝一波愜意小旅行

ET快訊
今年最震！甜美比基尼妹「超巨彈力」　晃暈4.9萬人：看了一天
快訊／張育成炸裂！百安後轟出全壘打　坐擁台將4冠王寶座
「梅花」最快明生成！　中秋可能有颱風　
連千毅娜美妻「說個笑話」首發聲！見尪被捕爆神棍內幕：有點諷刺
永和分屍案為4萬元肢解親弟　兄弟姊妹：大哥不管老母

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 14發表倒數一天　這款二手iPhone最熱門

iPhone 14系列發布倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

三年來首次漲價！郭明錤：iPhone 14系列要漲15%

LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

Dyson無線吸塵器「四大升級」全面解決寵物族清潔困擾

iPhone 14手機殼提早曝光！皮革、矽膠多色可選

Apple Watch 「Pro」立體圖透曝光　實體按鈕更方便

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

南一中生被阿伯要求讓座　投訴校方...背後卻還有位

辭法警顧中風母10年…孝子睡夢中被砍死分屍　哥拉行李箱離家畫面曝

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

19歲少女得腦瘤第4期　忍淚剃髮樂觀勇敢抗癌

昆凌「打烊了」宣告封肚不再生　曝女兒崇拜周杰倫：鋼琴王子是我把拔

iPhone 14發表倒數一天　這款二手iPhone最熱門

iPhone 14系列發布倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

三年來首次漲價！郭明錤：iPhone 14系列要漲15%

LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

Dyson無線吸塵器「四大升級」全面解決寵物族清潔困擾

iPhone 14手機殼提早曝光！皮革、矽膠多色可選

Apple Watch 「Pro」立體圖透曝光　實體按鈕更方便

iPhone 14系列要來了！　發表會直播看這裡

快訊／國1高架2車追撞 　「紅爆」最新畫面曝

台積電大跌12元至477！台股挫逾170點　指數摜破14500關卡

特拉斯任命3大臣　內閣4天王首次無白人男性

壽星快拿出身分證！住飯店3天2夜「每人只要736元」　早餐免費吃到爽　

美術館就缺這產品　「美術白天鵝」40~45坪3房不容錯過

過敏族外出救星！醫師激推柔滑舒敏厚棒袖珍包面紙

內政部酸楊丞琳　 徐巧芯參戰：笑死，部長吃姑婆芋吃到中毒

快訊／聯亞新冠疫苗數據曝光！　對BA.5中和效價竟遠高「莫德納BNT」

周天成體能無限起跳殺球讓對手累趴躺地喘氣　入選BWF五大好球

遇重機妹子「回頭打招呼」　見女友火大眼神：完蛋惹

3C家電熱門新聞

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

Dyson無線吸塵器　四大升級亮點

iPhone 14 Pro鏡頭變超大！　手機殼曝全新設計

抓猴神器「冰棒」要沒了！　Snap宣布：將暫停Zenly營運

iPhone 14新機亮點一次看　預期新品總整理

iPhone 14系列倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

科技網紅爆料「iPhone 14全系列型號、價格」

重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

iPhone 14上市前　這款二手iPhone最熱門

「冰棒」消失怎辦？LINE「3神招」秒揪偷吃

LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

Apple Watch 「Pro」立體圖透曝光　實體按鈕更方便

三竹簡訊助「鞋全家福」精準行銷

iPhone 14 Pro鏡頭大出半支手機！1圖看懂

更多熱門

相關新聞

iPhone 14系列倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

iPhone 14系列倒數計時！十大亮點、價格資訊一次看

蘋果iPhone 14系列將於8日凌晨與大家見面，目前已經進入倒數計時階段，而今年的新機雖然還沒發布，但卻引發許多討論，包含瀏海螢幕終於要消失、相機大升級等等，許多人也在討論價格問題，此次特別盤點了10大iPhone 14系列的相關規格，再加上價格方面的盤點，讓想換新機的消費者做個參考。

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

iPhone 14全系列價格流出　頂規版本要價5.2萬

iPhone 14發布倒數計時！8月這款二手iPhone最多人觀望

iPhone 14發布倒數計時！8月這款二手iPhone最多人觀望

三年來首次漲價！郭明錤：iPhone 14系列要漲15%

三年來首次漲價！郭明錤：iPhone 14系列要漲15%

買手搖飲摸走店員iPhone　「無法開啟密碼」竟賤賣5百

買手搖飲摸走店員iPhone　「無法開啟密碼」竟賤賣5百

關鍵字：

iPhone 14蘋果

讀者迴響

熱門新聞

醫生「娶學歷低老婆」　孩都高顏值！20年後崩潰了

20多歲男女魂斷墾丁秘境　現場搶救畫面曝

神殺880萬「人夫激戰到深夜！」屋主問1句話秒成交

楊丞琳海鮮風波後現身！　「0表情」陸網留言打氣

連千毅涉詐欺給假貨　交保又被警帶走

窮孝子顧中風母遭殺害分屍　同住大哥存款破3千萬

即／連千毅稱賣假貨只是代言！上銬移送新北檢

「眼睛業障重」海濤法師與弟子鬧翻　放棄10億資產

分屍么弟動機曝　打包頭顱+手腳當垃圾丟

13歲童被媽媽逼運動！跳繩5分鐘半身癱瘓

南一中學生坐滿博愛座　阿伯打到學校投訴

今「白露」全台有雨！可能有颱風模擬路徑曝

內政部酸楊丞琳：有人說在台灣吃海鮮很奢侈

又有颱風？首發預報路徑：下周逼台

被要求簽承諾書　柯：管你去死的

更多

最夯影音

更多
楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言

楊丞琳「兒時在台吃海鮮=奢侈」挨轟　網狂挖她爽吃照..急關臉書IG留言
網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

網紅Mini蝶控連千毅詐欺　警方攻堅查扣大量山寨貨

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

吊臂勾6600伏特高壓電　父目睹2子、同事成焦屍

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

3人點珍奶突尬舞嚇跑客人　店員眼神死傻住：大珍珠嗎

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

陸工人「好奇」點火珍珠棉　倉庫1秒炸火球整片陷火海

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面