iPhone 14倒數！4款新機亮點一次看　預期新品總整理

▲iPhone 14系列新機即將登場。（圖／翻攝自macrumors）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果公司（Apple Inc.）8日凌晨1點將舉行秋季發表會，本次預計推出iPhone 14系列外，還有3款新的Apple Watch，以及AirPods Pro 2真無線耳機。

iPhone 14

這次iPhone 14系列4款機型分別為iPhone 14、iPhone 14 Plus，以及iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max。iPhone 14為雙鏡頭6.1吋、iPhone 14 Plus則是雙鏡頭6.7吋，消息圈傳出這2款新機將搭載升級版的A15仿生晶片，這次mini機型已被移除。

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max則分別為三鏡頭6.1吋與三鏡頭6.7吋，搭載全新A16晶片，螢幕設計也剪去瀏海，採藥丸狀挖孔設計，全系列也會新增紫色機型。

鏡頭方面，iPhone 14的2款機型維持1200萬像素，Pro系列鏡頭模組增大增厚，並且是蘋果睽違已久的像素大幅提升，增加至4800萬像素，此外超廣角鏡頭將升級，遠距攝影功能也會改良。值得注意的是，前鏡頭規格也同步提升，支援自動對焦等功能。

iPhone 14系列還有望支援衛星連接、Wi-Fi 6E連網等強大服務。預計新的iPhone 14 Pro 和iPhone 14 Pro Max 將配備更大的電池，手機整體看起來會更大一些，但詳細電池容量並未公布。

▲iPhone 14 Pro鏡頭明顯增大。（圖／取自Naver）

隨顯螢幕也是這次一大亮點，iPhone 14 Pro 機型將配備隨顯螢幕，隨顯螢幕將顯示時間、日期和小工具等訊息，並包括用戶自定義的桌布，與Apple Watch Series 5 及更新機型一樣。此次升級的電量，有部份也是為了支援隨顯螢幕。

iPhone 14系列2款機型共有128、256、512GB三款容量規格，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max，容量則多了1TB可以選擇。

價格方面，傳出iPhone 14起售價為799美元，而iPhone 14 Max起售價為899美元，由於取消mini機型，因此起售價也比mini機型多了100美元。iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max起售價分別為1099與1199美元，預計比前代上漲100美元，1TB的iPhone 14 Pro Max則為1699美元，約新台幣5萬2300元。

▲iPhone 14全系列價格流出。（圖／取自@iphone14fans）

Apple Watch

Apple Watch有望推出3款機型S8/SE2/Pro，其中Apple Watch Pro外觀將有明顯改變，包括採用更堅固的鈦金屬錶殼，錶殼尺寸有望增加至最大的49mm，還有平面螢幕、左側新增物理按鍵等；另外2款則維持原先最大45mm和44mm錶殼。

Apple Watch S8和Apple Watch Pro將配備體溫感測器，在體溫異常時通知使用者。Apple Watch S8的電池續航力也將有所提升，還有新的省電模式供選擇。

AirPods Pro 2真無線耳機

AirPods Pro 2真無線耳機傳將維持原先設計，配備新的H2晶片，提升音質表現、強化主動降噪／通透模式，並會降低延遲，同時新增支援Siri呼喚功能。

AirPods Pro 2也會支援新的藍牙規範，包括可用LC3編解碼格式，也會提升電池續航力。充電盒將支援Find My尋找功能，尤其不只能定位，盒上的揚聲孔還能發出聲音，協助用戶更快找到。