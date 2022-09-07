特拉斯：國內外安全息息相關　將捍衛全球自由民主





▲英國首相特拉斯發表就職演說。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳韻聿倫敦6日專電

英國首相特拉斯今天在唐寧街10號前發表就任演說，列經濟、能源及國民保健體系為3大優先事項，並表示英國一定能挺過風暴。

在國際事務方面，特拉斯（Liz Truss）承諾與盟友團結合作，捍衛全球各地的自由民主，因為「境外安全與國內安全息息相關」。

特拉斯稍早在蘇格蘭晉見女王伊麗莎白二世、正式獲任命為新首相後，下午回到倫敦發表就任演說。原本預計下午4時發表的演說因為陣雨、交通擁塞等，延至5時許才登場。當特拉斯與丈夫歐萊瑞（Hugh O'Leary）共乘座車、一同現身唐寧街，現場久候多時的各國媒體一陣歡呼。

前外交大臣赫格（William Hague）近日表示，特拉斯面對的是自前首相邱吉爾（Winston Churchill）在第二次世界大戰期間、1940年接任首相以來，最嚴峻的國內外情勢。今天陰晴不定、數度颳風下雨的天氣，或許正是寫照。

不同於今天上午正式卸任的前首相強生（Boris Johnson）善於辭令，特拉斯傾向以直率、平實的論述風格凸顯自己是「踏實做事的人」。她今天的演說除了引用邱吉爾名言「今天行動、天天行動」（action this day, action every day），大致上四平八穩說明她的施政目標。

特拉斯以再次感謝強生對國家的貢獻起頭，重申強生的歷史定位將是一位造成深遠影響、意義重大的首相。

她接著指出，英國之所以偉大，是因為深信自由、進取精神以及公平競爭的價值。英國人在歷史上已數度展現果敢、勇氣及決心；如今面對俄羅斯侵略烏克蘭以及疫情造成的嚴峻全球挑戰，更要不畏困難著手解決問題，讓英國可以大步向前。

特拉斯列舉施政3大優先事項：釋放英國經濟潛力、解決俄烏戰爭導致的能源危機、強健國民保健署（NHS）體系。

她說，她將提出刺激經濟成長的「大膽」計畫，主要策略為減稅、改革。她也誓言強化道路、住家、網路、學校、醫院等基礎建設，以及排除英國各地投資就業環境差距。

她預告本週就會採取行動，減輕民眾與企業的能源費用負擔，並確保能源供應無虞。

「就算風強雨大，我知道英國人民更強大」，特拉斯說，「英國是由能做事的人打造而成的」。

她在長約5分鐘的演說最後強調，只要同心協力，英國定能挺過風暴，「我有決心兌現承諾」。

強生稍早在卸任演說呼籲歷經近兩個月黨魁選戰撕裂的保守黨，團結支持特拉斯。

他說，如果就連他的愛犬狄倫（Dilyn）與內閣辦公廳捕鼠大臣賴瑞（Larry）相處時都能不斤斤計較，相信保守黨也能做到。

自賴瑞貓2011年入住唐寧街10號以來，牠已歷經卡麥隆（David Cameron）、梅伊（Theresa May）、強生等3任首相，特拉斯是第4任。