重度運動愛好者的夥伴　三星新智慧手錶Watch 5 Pro開箱體驗

▲三星Watch 5 Pro實測。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

三星推出最新的智慧手錶Watch 5系列，此系列一共推出兩款包含 Watch 5 與 Watch 5 Pro，其中Watch 5 Pro專為喜愛運動的消費者打造，支援多種運動模式，並且具備離線地圖功能，讓登山更加安心，此次也取得實機貼身配戴2日進行實測，了解電量、系統流暢等表現。

▲實際配戴比例。（圖／記者陳俐穎攝）

首先在配戴感受上，錶面相對於女生的手腕稍大，但喜歡大錶面率性穿搭的消費者可以選擇，此次獲得的實測機為鈦炫黑版本，目前 Watch 5 Pro 有雙色可以選擇，包含鈦炫黑與鈦晶灰都是好搭配各式衣物的色彩。

打開包裝盒內部就是手錶本體與充電線，由於手錶需要具備防水功能來抵擋游泳、汗水等運動的需求，此次充電的連接方式依舊為磁吸方式連接，在充電速度上，基本上只要半小時就可以使用一整天，而在耗電量上，基本上充飽電就可以支撐整整兩天。

此次的錶帶有經過特別設計，採用強力磁鐵設計，先扣上金屬零件在矽膠錶帶上調整手腕大小，而後都使用磁吸式錶帶進行穿脫，十分方便，而錶帶也十分堅固，在有氧運動、游泳等狀態下都不會鬆脫。

▲三星Watch 5 Pro盒裝配件。（圖／記者陳俐穎攝）

▲採用磁吸式錶帶。（圖／記者陳俐穎攝）

許多人最關心的內部功能上，手錶一如既往可以測試血氧、壓力、心率偵測、睡眠偵測、心電圖、血壓，此外也能測量簡單的體指率、身體組成等等，是用來記錄健康的好幫手。

而此次的主打功能則是具備匯入 GPX 格式、指向導航、追蹤返回路線，也就是說如果需要登山，可以將地圖先匯入到手錶中，就可以在沒有網路的狀況下找到正確的路線，而若遇到迷路，也可以開啟追蹤返回路線，從原本走來的路往回。

▲自動排水功能。（圖／記者陳俐穎攝）

而實際游泳測試手錶性能，只要開啟游泳模式就會自動鎖定手錶的觸控錶面，並且自動計算每趟的距離與速度，而為了防止水造成手錶故障，在關閉游泳模式後，手錶也會自主進行排水。

對喜歡運動的用戶來說，Watch 5 Pro也具備多種運動模式，包含各項健身的課程、甚至是划船等較少見的運動，此外在睡眠方面也會依據七日的睡眠狀況進行分析，並且給出睡眠的相關建議，全方面把關健康。