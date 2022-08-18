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三星旗艦摺疊新機預購　電商購機加碼回饋金、送價值破萬好禮

三星Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4（圖／PChome 24h購物提供）

▲三星旗艦摺疊新機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4，今（8/18）中午12:00起開放預購。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三星今年下半年推出兩款旗艦摺疊新機Galaxy Z Flip4、Galaxy Z Fold4，9月2日正式在台開賣，今（8/18）中午12:00起至8月28日開放預購，東森購物網、蝦皮商城、PChome 24h購物等電商同步三星官網，除了有原廠預購禮，登錄最高享4,500配件購物金+意外裝置保障1年期，平台還有各自加碼，其中預購回饋總值超過5萬，換新機且有感省荷包。

三星旗艦摺疊手機新登場，Galaxy Z Fold 4共有雪松綠、幻影黑、迷霧金三色，256GB售價56,888元、512GB售價60,888元；Galaxy Z Flip 4共推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色，128GB售價30,888元、256GB售價32,888元，東森購物網針對預購新機系列加碼部分，指定銀行最高回饋3,000元，指定機款再送「換季保健機能組」市價17,880元或「青春奇蹟組」市價10,280元， 把握今天下單，再拿全站送2%樂透金+6%東森幣，共8%回饋無上限，預計8月29日出貨。

蝦皮商城主打預購Galaxy Z Fold4、Flip4新機抽SAMSUNG Cube無風智慧清淨機，再送三星無線閃充充電板（雙座充）或Dr@Power react除臭抑菌機預購好禮，Andriod旗艦館全面回饋93折，即日起至8月31日，刷國泰世華、玉山銀行、台新銀行等三大指定銀行，最高享2,000元回饋；指定銀行分期再享最高3,500元回饋；搭配舊機回收機制再祭1,500元回饋，8月19日起三星品牌周限時領券全館滿額再送蝦幣5%，換算下來最高回饋4500元。

PChome 24h購物則是滿額限量登記最高再送2,500 P幣+2,688現金積點，以及買就送造型果汁機、mosh多功能電烤盤、Google Chromecast等好禮多選一，再抽百萬LINE POINTS、三星原廠電視、雀巢咖啡機，回饋最高總計超過5萬元。

另外，登記舊機回收並預購三星旗艦摺疊新機，最高可獲得PChome禮券27,500元及5,750現金積點；同時，三星旗艦館也推出品牌慶，全館滿額限量登記最高送2,688現金積點、智能跳繩或頸枕，指定Android手機滿額登記送最高2,500 P幣。結帳使用Pi拍錢包綁定「慢點付」，筆筆享5% P幣回饋無上限；新戶申辦「中國信託All ME卡」最高先賺800點，於PChome 24h購物消費加碼回饋最高達12%。

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