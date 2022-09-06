民進黨批國民黨「抄襲團隊持續擴大」　點名「這四人」組驚奇四抄人

▲民進黨痛批林耕仁、張善政、林姿妙、許淑華是「驚奇四抄人」。（圖／翻攝自臉書）



記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選將近，民進黨6日表示，國民黨繼南投縣長候選人許淑華涉嫌論文抄襲、宜蘭縣長林姿妙貪污起訴，及桃園市長候選人張善政涉嫌計劃案抄襲等事件後，近日新竹市長候選人林耕仁也被爆出論文涉及抄襲政府資料，「四位首長候選人組成驚奇四抄人，抄好鈔滿，超棒的！」

民進黨指出，林耕仁2010年交通大學碩士論文，過半篇幅抄襲官方統計資料，圖表甚至直接照抄，整篇論文用剪貼方式取得學位，「林利用議員身分取得不公開資料規避論文審查，當初口口聲聲說自己論文經得起檢驗，如今直接破功，因此稱之為『寄生抄仁』。」

民進黨痛批，張善政任職宏碁時，所主持研究計畫涉嫌抄襲農委會、商周雜誌、NCC及國內外網站資料，還藉此拿國家5700萬預算，甚至第三份研究計畫還被爆料，半本都是抄的，痛批他為「省力屢抄人」。

另外，民進黨也稱許淑華為「省力女抄人」，許淑華逢甲大學碩論涉嫌抄襲過去部屬於南投縣政府發表的報告，部分章節相似度高達71%，且沒有引述加註資料來源，是寫論文最會省力的女抄人。

對於論文涉嫌抄襲一事，許淑華表示，有心人在社群網路群組的無差別胡亂抹黑打擊，她已請學校依據學術倫理規範來調查及比對自己的論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，若學校通知她必須到場陳述，一定配合出席說明。

針對林姿妙被宜蘭地檢署以《貪污治罪條例》、《洗錢防制法》等罪名起訴，民進黨指控其在擔任宜蘭縣長期間利用職位貪瀆、公私不分，經手超過7千萬元的來源不明現金，開轟「『神力女鈔人』將宜蘭民主聖地的美名全毀於手上。」

民進黨強調，國民黨候選人爭議不斷，依照國民黨要求別人的高標準，這四位「抄人」早該退選負責，但他們卻在黨的護航下堅持登記參選，「國民黨是非不分、雙重標準的做事態度恐難以被社會接受。」