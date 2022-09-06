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LINE新版本來了！「@ALL」功能雙平台正式上線

▲LINE 推出12.14.0更新版本。（圖／LINE提供）

▲LINE 推出12.14.0更新版本。（圖／LINE提供）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE 推出12.14.0更新版本，目前安卓已陸續上線，而iOS則於9月5日上線，此次更新主要有四大新的改變，包含新增群組「全部標註」功能、「刪除資料」介面優化、新增貼圖鍵盤編輯排序功能、LINE VOOM 新增直式訊息格式。

首先新增群組「全部標註」功能，只要在群組聊天室中輸入「@All」，就可以一次標註整個群組的人，很適合發布公告時使用。群組「全部標註」功能在手機版與電腦版的雙平台都有，手機須更新到LINE 12.14(含)以上版本，LINE電腦版則須更新至7.11(含)以上版本。

▲LINE 推出12.14.0更新版本。（圖／LINE提供）

▲@ALL功能。（圖／LINE提供）

在有人使用「全部標註」功能時，如果接收訊息的一方，手機還沒更新到指定版本，還是會收到「@All」的文字訊息。「全部標註」功能只有在「群組」與多人聊天室裡有，不包含只有一人的聊天室(像是個人群組)、LINE社群聊天室，與官方帳號。

此外，「標註」相關的提醒為預設開啟，可隨時在設定中開啟或關閉。 iOS 路徑為LINE主頁設定(齒輪圖示) > 提醒 > 新訊息 > 標註提醒。 Android 路徑為LINE主頁設定(齒輪圖示) > 提醒 > 標註提醒。

「刪除資料」介面優化，這次更新在介面上呈現更清楚，且有更細緻的刪除選項，方便大家可以選定特定範圍來刪除資料，幫LINE瘦身，畫面最上方新增可用空間顯示，能一目瞭然目前手機裝置容量中，LINE應用程式所佔的空間。

新增「影片」刪除選項，能鎖定影片檔案來進行刪除。通常影片的檔案較大，刪除後能釋放更多手機空間。新增「依聊天室刪除資料」的選項，且會將聊天室依據資料量由大到小排序，方便大家可以從資料量最多的聊天室來刪除資料。路徑為LINE主頁設定(齒輪圖示) > 聊天 > 刪除資料。

此外在聊天室輸入框的貼圖鍵盤上，按住圖示，就能以拖曳的方式，立即調整貼圖跟表情貼的順序。而LINE VOOM 新增直式訊息格式，在LINE VOOM中，於直式影音貼文複製連結，貼到聊天室時，在聊天室中會以新的直式訊息泡泡來呈現，讓直式影音的預覽畫面的呈現更完整。

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